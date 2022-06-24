Сгоревший бензовоз. Очевидцы делятся кадрами серьезного пожара в лесу на Алтае
В Угловском районе Алтайского края полыхает лесной пожар, огонь подошёл к двум посёлкам. В соцсетях появилось множество фотографий и видео от очевидцев
24 июня 2022, 10:40
Пожар рядом с селом Лаптев Лог возник ещё в среду, 22 июня, из-за удара молнии. На следующее утро его смогли потушить, но к обеду всё разгорелось снова. О том, как это было, смотрите в нашей подборке кадров из соцсетей.
По данным МЧС, пожар подошёл и к селу Борисовка. Огнём к вечеру 23 июня пройдено 600 га. Но на месте уже работают пожарные, по словам спасателей, угрозы населённым пунктам нет.
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