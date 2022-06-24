Сгоревший бензовоз. Очевидцы делятся кадрами серьезного пожара в лесу на Алтае

Пожар рядом с селом Лаптев Лог возник ещё в среду, 22 июня, из-за удара молнии. На следующее утро его смогли потушить, но к обеду всё разгорелось снова. О том, как это было, смотрите в нашей подборке кадров из соцсетей.

По данным МЧС, пожар подошёл и к селу Борисовка. Огнём к вечеру 23 июня пройдено 600 га. Но на месте уже работают пожарные, по словам спасателей, угрозы населённым пунктам нет.