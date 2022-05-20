Следователи проводят проверку после эвакуации жильцов из многоэтажки в Барнауле
Ранее вечером 20 мая в здания раздался громкий хлопок
20 мая 2022, 22:15, Никита Черников
В Барнауле следователи начали проверку по факту возможной деформации жилого дома по улице Пролетарской, 150, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, пострадавших в результате инцидента нет, следователи осматривают здание.
«В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 20 мая жильцов двух подъездов многоэтажки эвакуировали после сообщения о хлопке и обрушении стены. Позднее сведения о разрушениях не подтвердились, людей вскоре пустили в квартиры.
Застройщик прокомментировал ситуацию с эвакуацией жильцов дома на улице Пролетарской в Барнауле
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