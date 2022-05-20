Следователи проводят проверку после эвакуации жильцов из многоэтажки в Барнауле

В Барнауле следователи начали проверку по факту возможной деформации жилого дома по улице Пролетарской, 150, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, пострадавших в результате инцидента нет, следователи осматривают здание.

«В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 мая жильцов двух подъездов многоэтажки эвакуировали после сообщения о хлопке и обрушении стены. Позднее сведения о разрушениях не подтвердились, людей вскоре пустили в квартиры.