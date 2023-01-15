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СМИ: Российского бойца ММА задушили подушкой в поезде

Убийство Гаглоева может быть связано с тем, что он искал свою пропавшую тётю

15 января 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский боец ММА Георгий Гаглоев был найден мёртвым в поезде Москва – Владикавказ. Об этом сообщает Baza.

Телеграм-канал, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Гаглоева в поезде задушили подушкой. Тело бойца обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

Предполагается, что убийство Гаглоева может быть связано с тем, что боец активно искал свою тётю Римму Гаглоеву, которая пропала год назад вместе со своим помощником в Чечне.

6 февраля Гаглоева, которая занималась снятием порчи, прилетела из ОАЭ, после чего её машину преследовала серебристая "Приора". После исчезновения женщины камеры зафиксировали её машину на заправке. Из иномарки вышел мужчина, который пересел в "Приору" и скрылся.

Отмечается, что ценности похитителей не интересовали, поскольку все деньги, которые были в машине, остались на месте.

 

Комментарии 5

  • Сильнее мастера спорта по боксу только мастер спорта по стрельбе ...
    15 января, Гость   Ответить
  • Страшно представить что могут шахматисты!
    15 января, Гость   Ответить
  • Если у вас нету тёти Её не отравит сосед...
    15 января, Гость   Ответить
  • Его задушил мастер спорта Чечни по душению подушкой.
    15 января, Гость   Ответить
  • Бойтесь водителей Приор!!!
    16 января, Гость   Ответить
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