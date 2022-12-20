Сразу два ДТП произошли в Барнауле на соседних участках дорог
В одном приняла участие машина «скорой», а в другом — микроавтобус и троллейбус
20 декабря 2022, 19:01
Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла на пересечении улиц Попова и Юрина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике «В курсе 22».
Подробности аварии пока неизвестны, информации о пострадавших в ДТП пока нет.
Еще одна авария произошла на остановке «Докучаево» — судя по снимкам, в ней приняли участие микроавтобус и троллейбус. От парка «Эдельвейс» в сторону Солнечной поляны собралась пробка.
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