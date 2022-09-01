Стали известны подробности аварии с упавшим на бок полицейским УАЗом в Барнауле

Поздним вечером 31 августа на улице Шукшина в Барнауле столкнулись полицейский УАЗ и легковушка. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент случился в районе дома № 16. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Toyota Starlet при выезде на дорогу с прилегающей территории не пропустил полицейский УАЗ, за рулём которого был 24-летний мужчина, находящийся при исполнении.

В результате машины столкнулись, служебное авто от удара опрокинулось на бок.

ДТП оформили с материальным ущербом. Пострадавших нет. Правоохранители проводят проверку.