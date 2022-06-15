Студент бийского колледжа спас тонущего ребенка

13 июня в селе Первомайское Смоленского района на реке Поперечная студент Бийского педагогического колледжа спас жизнь тонувшему ребенку. Как сообщает региональное управление Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале, студент 4 курса Артем Ласков проезжал по мосту на мотоцикле и услышал громкие детские крики.

Молодой человек увидел тонущего в воде мальчика и двоих его друзей. Артем бросился его спасать и оказал ему экстренную медицинскую помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу и там уже оказали профессиональную помощь.

«Работники отдела пропаганды и связи с общественностью Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ выехали в Смоленский район, чтобы пообщаться со спасшим жизнь ребенку мотоциклистом. Спасителем оказался студент 4 курса Бийского педагогического колледжа Артем Ласков», — отмечается в сообщении.

Студент рассказал, что знал этих детей, так как пострадавший и двое других мальчиков когда-то были в детском лагере, в котором он работал. Затем Артем показал мост, через который проезжал, когда услышал крики и полянку, на которую вытащил мальчика, чтобы оказать первую помощь. Оказалось, что это не первый случай, когда Артем спасает жизнь.

«Когда мне было почти 14 лет, мне приходилось спасать своего друга из воды, но тогда он не терял сознание. Сейчас было страшнее, потому что ребёнок потерял сознание, и мне пришлось оказывать помощь, чтобы вода вышла из лёгких, и он пришёл в себя. Хорошо, что нас этому учили в колледже на уроках анатомии и физиологии. Я рад, что не растерялся и помог ему. Врачи сказали, что если бы я проезжал мимо чуть позже, то ребёнка спасти уже не удалось бы. К счастью, я оказался в нужном месте, в нужное время», — рассказал о происшедшем Артем Ласков.



Специалисты отдела пропаганды и связи с общественностью Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ вместе с героем, спасшим жизнь, навестили пострадавшего мальчика в больнице. Он улыбался и был рад видеть своего спасителя.