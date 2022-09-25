Травяной пожар потушили в алтайском селе

Сухая растительность горела в селе Дубровка Майминского района Республики Алтай, сообщили в региональном МЧС.

Пожарных вызвали 23 сентября в 17:30. На месте работали девять человек и две единицы техники.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Угрозы населённым пунктам нет, причина возгорания устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС по Республике Алтай

Напомним, в ночь на 25 сентября в пригороде Барнаула сгорела небольшая церковь.