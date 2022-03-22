В Алтайском крае двух сельчан осудили за избиение мужчины, которое повлекло смерть по неосторожности

В Алтайском крае двум жителям Усть-Пристанского района за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть односельчанина, назначили 8 и 12 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установили следователи, инцидент произошёл в марте 2021 года. Между мужчинами произошёл конфликт по малозначительному поводу, который они решили разрешить дракой. В результате осуждённые избили своего оппонента сначала руками и ногами, а после нанесли многочисленные удары кочергой.

34-летний потерпевший скончался на следующий день после того, как его доставили в больницу.

Во время следствия один из обвиняемых признал свою вину полностью, а второй лишь частично.