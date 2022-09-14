В Алтайском крае женщина высудила деньги за умершего супруга

Судебные приставы взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда женщине, муж которой погиб в результате ДТП. Как сообщает пресс-служба ФССП России по Алтайскому краю, водитель иномарки, двигаясь по трассе в условиях плохой освещённости, не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на человека.

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался. В досудебном порядке виновник ДТП отказался выплатить моральный вред супруге погибшего, из-за чего она обратилась в суд с заявлением о взыскании морального вреда.

Приставы возбудили исполнительное производство и взыскали средства через банк. Благодаря грамотным действиям судебного пристава-исполнителя, вдова погибшего получила денежные средства в полном объёме.