В Барнауле женщина на иномарке сбила мужчину, который вёл ребёнка на линейку

В Барнауле мужчина попал под автомобиль, когда вёл ребёнка на линейку, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось 1 сентября на Павловском тракте неподалёку от школы № 102.

«Предварительно установлено, что женщина-водитель 27 лет, управляя автомобилем Nissan Teana, допустила наезд на пешехода, мужчину 35 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городском ОГИБДД.

Пострадавшего доставили в горбольницу № 1, где оказали медицинскую помощь. Не госпитализирован. Полицейские проводят проверку.