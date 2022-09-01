В Барнауле женщина на иномарке сбила мужчину, который вёл ребёнка на линейку
Горожанину оказали медицинскую помощь
1 сентября 2022, 13:01, Никита Черников
В Барнауле мужчина попал под автомобиль, когда вёл ребёнка на линейку, сообщает «Инцидент Барнаул».
Происшествие случилось 1 сентября на Павловском тракте неподалёку от школы № 102.
«Предварительно установлено, что женщина-водитель 27 лет, управляя автомобилем Nissan Teana, допустила наезд на пешехода, мужчину 35 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городском ОГИБДД.
Пострадавшего доставили в горбольницу № 1, где оказали медицинскую помощь. Не госпитализирован. Полицейские проводят проверку.
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