В Барнауле ищут водителя, насмерть сбившего мопса на пешеходном переходе

Пёс испугался и побежал в сторону дома через дорогу, а водитель, переехавший его, не остановился

16 сентября 2022, 16:02, Илья Звягинцев

В Барнауле ищут водителя белого кроссовера, насмерть сбившего мопса на пешеходном переходе, сообщает «Инцидент Барнаул».

Случай произошёл на улице Гущина 14 сентября в промежутке с 09:30 до 10:00. Пожилой барнаулец пришёл с собакой в магазин, где повздорил с нетрезвым посетителем.

В ходе конфликта мужчина ударил пенсионера, пнул собаку и выкинул её из магазина. Напуганный мопс побежал в сторону дома, но на пешеходном переходе его насмерть сбил белый кроссовер. Хозяин не успел догнать питомца.

«Водитель не притормозил и не остановился после наезда, просто покинул место ДТП. Возможно, собаку ещё можно было спасти», — отметили в паблике.

"Он был счастлив". Водитель насмерть сбил собаку в Алтайском крае

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