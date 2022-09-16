В Барнауле ищут водителя, насмерть сбившего мопса на пешеходном переходе

В Барнауле ищут водителя белого кроссовера, насмерть сбившего мопса на пешеходном переходе, сообщает «Инцидент Барнаул».

Случай произошёл на улице Гущина 14 сентября в промежутке с 09:30 до 10:00. Пожилой барнаулец пришёл с собакой в магазин, где повздорил с нетрезвым посетителем.

В ходе конфликта мужчина ударил пенсионера, пнул собаку и выкинул её из магазина. Напуганный мопс побежал в сторону дома, но на пешеходном переходе его насмерть сбил белый кроссовер. Хозяин не успел догнать питомца.

«Водитель не притормозил и не остановился после наезда, просто покинул место ДТП. Возможно, собаку ещё можно было спасти», — отметили в паблике.