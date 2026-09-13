Пока синоптики не обещают жары

13 сентября 2026, 19:35, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ожидаются дожди и понижение температуры, следует из данных погодных сервисов. Начало сентября выдалось теплым, а в некоторые дни — даже жарким, но постепенно осень берет инициативу в свои руки.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, с 14 по 16 сентября температура будет снижаться. Если в понедельник термометры покажут от +22 до +27 градусов, то уже в среду — от +16 до +21 градуса. В эти дни также пройдут небольшие, местами умеренные дожди с порывами ветра до 18 м/с.

"Яндекс Погода" показывает, что после 13 сентября наступят только два солнечных дня — 23-го и 24-го числа. В остальное время будет пасмурно, дождливо, температура не превысит +22 градуса, а к концу месяца опустится до +10.

У Gismeteo прогноз более оптимистичный: по данным сервиса, дожди и грозы ожидаются на неделе с 14 по 20 сентября, зато после нее наступят просто пасмурные дни без осадков, а температура не опустится ниже +14 градусов до конца месяца.