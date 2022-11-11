В Барнауле камазист получил 4,5 года за жуткую гибель трёх женщин на пешеходном переходе

В Барнауле вынесли приговор водителю грузовика, который на большой скорости наехал на женщин, переходивших дорогу, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, трагедия произошла 6 сентября 2021 года на Змеиногорском тракте. Водитель КамАЗа сбил трёх женщин на нерегулируемом пешеходном переходе: две погибли на месте, третья скончалась в больнице.

Фото: «Инцидент Барнаул»

«34-летний местный житель признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — рассказали в ведомстве.

Водителя на четыре года шесть месяцев отправили в колонию-поселение. Также с него взыскали 4,5 млн рублей в пользу родственников погибших.