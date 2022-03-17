В Барнауле поймали мужчину, который украл из бара кассовый аппарат на глазах у сотрудников

В Барнауле посетитель одного из баров похитил кассовый аппарат прямо на глазах у сотрудников. Об этом сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. По данным автора канала, грабителя оперативно задержали полицейские.

Инцидент произошёл утром 17 марта в баре по адресу ул. Юрина, 221в. Видео с камеры наблюдения из заведения также опубликовано в Telegram-канале. В ролике видно, что мужчина выпивает за барной стойкой. Кроме него других посетителей в кадре нет. Дождавшись, когда сотрудницы отвлеклись на свои дела, злоумышленник перепрыгнул через стойку, вырвал кассу и бросился бежать. У работников заведения не получилось его догнать.

Тем не менее полицейским удалось быстро найти и задержать нарушителя, информирует Unusual Crimes Barnaul. По сведениям канала, в кассе, которую прихватил с собой мужчина, было 40 тысяч рублей. Также выяснилось, что посетитель бара уже был ранее судим. Теперь его подозревают в грабеже (ст. 161 УК РФ).

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