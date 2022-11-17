В Барнауле женщину сбили на пешеходном переходе во время снегопада

В Барнауле поздно вечером 16 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в 21:25 на Павловском тракте возле дома № 2а/2.

«Мужчина на автомобиле Mazda Demio допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с тяжёлыми травмами была госпитализирована», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Барнаульская ГИБДД обратилась к водителям с просьбой проявлять максимальную бдительность, а пешеходам посоветовали при переходе дороги вначале убедиться, что автомобили вас пропускают.

Напомним, в Барнауле за день сбили трёх взрослых и одного ребёнка.