В барнаульском ТЦ мужчина оказал первую помощь задыхающемуся подростку

19 марта в торговом центре «Европа» 14-летний подросток начал задыхаться и упал. Как сообщает «Инцидент Барнаул», выжить ему помог оказавшийся рядом мужчина, который с помощью ложки не дал ему задохнуться.

Происшествие случилось утром рядом с Burger King. Через некоторое время в ТЦ приехала скорая помощь и увезла подростка в больницу.

Причина резкого ухудшения здоровья ребёнка не уточняются. Подробности происшествия выясняются.