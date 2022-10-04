В Бийске «Газель» врезалась в дерево после столкновения с иномаркой

ДТП с участием «Газели» и «Тойоты» произошло в Бийске. Об этом рассказали сотрудники местного аваркома.

Водитель иномарки хотел совершить разворот, но не убедился в безопасности манёвра, чем спровоцировал аварию.

В результате инцидента «Газель» врезалась в дерево. Ствол стойко выдержал удар, а вот кузов «Газели» получил серьёзные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай будут судить водителя, который вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение.