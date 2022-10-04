В Бийске «Газель» врезалась в дерево после столкновения с иномаркой
Водитель «Тойоты» не убедился в безопасности манёвра и спровоцировал аварию
4 октября 2022, 21:10, Илья Звягинцев
ДТП с участием «Газели» и «Тойоты» произошло в Бийске. Об этом рассказали сотрудники местного аваркома.
Водитель иномарки хотел совершить разворот, но не убедился в безопасности манёвра, чем спровоцировал аварию.
В результате инцидента «Газель» врезалась в дерево. Ствол стойко выдержал удар, а вот кузов «Газели» получил серьёзные повреждения.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай будут судить водителя, который вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение.
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