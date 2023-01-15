В Бийске мужчина с ножом и топором кидался на кассира супермаркета

Горожане рассказали, что он также угрожал людям и повреждал припаркованные рядом машины

15 января 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неадекватного мужчину заметили вечером 14 января в одном из бийских супермаркетов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".

Происшествие случилось в здании, расположенном по адресу ул. Трофимова, 147. По словам очевидцев, горожанин, вооружённый ножом и топором, сначала угрожал кассиру супермаркета, а затем пошёл проявлять свою агрессию на улицу.

Он кидался на прохожих, а также повреждал припаркованные рядом машины.

В комментариях пользователи предположили, что причиной такого агрессивного поведения могло стать сильное алкогольное опьянение.

Ранее сообщалось, что людей в Бийске в страхе держит стая огромных собак, которая не даёт им выходить на улицу.