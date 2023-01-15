В Бийске мужчина с ножом и топором кидался на кассира супермаркета
Горожане рассказали, что он также угрожал людям и повреждал припаркованные рядом машины
15 января 2023, 10:05, ИА Амител
Неадекватного мужчину заметили вечером 14 января в одном из бийских супермаркетов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".
Происшествие случилось в здании, расположенном по адресу ул. Трофимова, 147. По словам очевидцев, горожанин, вооружённый ножом и топором, сначала угрожал кассиру супермаркета, а затем пошёл проявлять свою агрессию на улицу.
Он кидался на прохожих, а также повреждал припаркованные рядом машины.
В комментариях пользователи предположили, что причиной такого агрессивного поведения могло стать сильное алкогольное опьянение.
Ранее сообщалось, что людей в Бийске в страхе держит стая огромных собак, которая не даёт им выходить на улицу.
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