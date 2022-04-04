В Горном Алтае 14-летняя сноубордистка упала головой в сугроб и погибла

В Онгудайском районе Республики Алтай погибла девочка-подросток, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия случилась 2 апреля на Семинском перевале. 41-летний горожанин приехал со своими 14-летними дочерьми покататься на сноубордах, однако во время спуска по горнолыжной трассе одна из них съехала на неподготовленный участок и упала головой в сугроб, из которого не смогла выбраться. Школьница скончалась на месте.

По данным следователей, происшествие случилось «в результате неисполнения должностными лицами ООО «Учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» обязательных требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей, их информационного обеспечения».

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека. Правоохранители проводят расследование: проверяют условия содержания горнолыжной трассы, допрашивают сотрудников организации и свидетелей, изымают документацию, назначили судебные экспертизы.