В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклистом в Барнауле
Как выяснилось, водитель кроссовера не уступил байкеру дорогу
9 апреля 2022, 23:35, Никита Черников
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности аварии с участием кроссовера и мотоцикла в Барнауле. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
Напомним, ДТП с участием двух транспортных средств случилось на улице Кутузова 9 апреля.
«По предварительной информации, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Jeep Compass, при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с мотоциклом Motoland под управлением водителя 1995 года рождения», — рассказали в полиции.
В результате пострадал водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь, не госпитализирован.
Ранее водитель Toyota Camry пострадал при опрокидывании автомобиля на алтайской трассе.
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