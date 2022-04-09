В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклистом в Барнауле

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности аварии с участием кроссовера и мотоцикла в Барнауле. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Напомним, ДТП с участием двух транспортных средств случилось на улице Кутузова 9 апреля.

«По предварительной информации, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Jeep Compass, при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с мотоциклом Motoland под управлением водителя 1995 года рождения», — рассказали в полиции.

В результате пострадал водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь, не госпитализирован.

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