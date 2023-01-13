Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Барнауле

Авария случилась на объездной дороге

13 января 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб, ещё один пострадал при столкновении легкового авто и грузовика в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась 13 января в 11:10 в районе пересечения шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова.

Предварительно, мужчина 1975 года рождения ехал на Toyota Estima. При возникновении опасности он не остановился и столкнулся с грузовым авто Scania G400 с полуприцепом, за рулём которого находился мужчина 1965 года рождения.