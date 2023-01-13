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Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Барнауле

Авария случилась на объездной дороге

13 января 2023, 14:15, ИА Амител

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Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб, ещё один пострадал при столкновении легкового авто и грузовика в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась 13 января в 11:10 в районе пересечения шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова.

Предварительно, мужчина 1975 года рождения ехал на Toyota Estima. При возникновении опасности он не остановился и столкнулся с грузовым авто Scania G400 с полуприцепом, за рулём которого находился мужчина 1965 года рождения. 

"В результате ДТП водитель Toyota от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой, пассажир — женщина 1977 года рождения — получила телесные повреждения, госпитализирована", — рассказали в ведомстве.

 

Комментарии 7

  • Ленточный бор - там часто быстро едут
    13 января, Гость   Ответить
  • там перекресток, плюс камера на 50, какого лешего гнать
    13 января, Гость   Ответить
  • Отвлёкся...
    13 января, Гость   Ответить
  • Да еще пятница,13...
    13 января, Гость   Ответить
  • Автомобиль для водителя даёт мнимую кажущуюся защищённость, как собственно и пешеходный переход для пешеходов...
    13 января, Гость   Ответить
  • Возможно не успел или не дали перестроиться в правый ряд. Может быть человек не местный и не в курсе что средний ряд там идет на стрелку и там могут стоять машины. А погода сегодня такая что бывает и дальше 30 метров в городе не видно.
    13 января, Гость   Ответить
  • несутся по 3 полосам и всем нужно прямо, а там засада, прямо только одна полоса, там постоянно паровозики да же летом, может просто нужна еще одна полоса прямо?
    13 января, Гость   Ответить
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