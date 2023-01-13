Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Барнауле
Авария случилась на объездной дороге
13 января 2023, 14:15, ИА Амител
Человек погиб, ещё один пострадал при столкновении легкового авто и грузовика в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария случилась 13 января в 11:10 в районе пересечения шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова.
Предварительно, мужчина 1975 года рождения ехал на Toyota Estima. При возникновении опасности он не остановился и столкнулся с грузовым авто Scania G400 с полуприцепом, за рулём которого находился мужчина 1965 года рождения.
"В результате ДТП водитель Toyota от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой, пассажир — женщина 1977 года рождения — получила телесные повреждения, госпитализирована", — рассказали в ведомстве.
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