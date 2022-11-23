Водитель погиб, локомотив сошел с рельс: в Новосибирской области произошло жесткое ДТП с участием «КамАЗа» и поезда

В Новосибирской области произошло жесткое ДТП с участием «КамАЗа» и грузового поезда. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла утром на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары.

Водитель автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, однако оно было недостаточным.

От удара прицеп автомобиля отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. Водитель КАМАЗа погиб, также повреждена железнодорожная инфраструктура. Один из составов сошел с рельс.

Сейчас на месте аварии находятся восстановительные поезда станций Камень-на-Оби и Карасук.