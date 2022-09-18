Заведение быстрого питания сгорело в Рубцовске

В Рубцовске произошёл пожар в одном из торговых павильонов сети быстрого питания по проспекту Ленина, 87. Как пишет «Инцидент Рубцовск», речь идёт о заведении «ГрильНов».

В МЧС паблику рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру 18 сентября в 02:34. Пройденная огнём площадь составила 105 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина случившегося — короткое замыкание.

Напомним, 17 сентября в Зональном районе Алтайского края во время уборки урожая загорелся комбайн.