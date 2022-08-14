Жёсткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле
В районе аварии собралась пробка
14 августа 2022, 13:45, Никита Черников
Фото: «Инцидент Барнаул»
В Барнауле 14 августа столкнулись два автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».
Авария случилась на Павловском тракте у выезда с моста, ведущего в аэропорт. На кадрах видно, что машины получили серьёзные повреждения.
При каких обстоятельствах произошло столкновение и есть ли пострадавшие, не уточняется.
Отметим, что, по данным «Яндекс.Карт», в районе инцидента собралась пробка. В целом же по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 1 балл из 10.
Фото: «Яндекс.Карты»
14 августа также сообщалось, что в Барнауле автокран врезался в маршрутку.
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