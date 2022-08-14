Жёсткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Фото: «Инцидент Барнаул»

В Барнауле 14 августа столкнулись два автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на Павловском тракте у выезда с моста, ведущего в аэропорт. На кадрах видно, что машины получили серьёзные повреждения.

При каких обстоятельствах произошло столкновение и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Отметим, что, по данным «Яндекс.Карт», в районе инцидента собралась пробка. В целом же по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 1 балл из 10.

Фото: «Яндекс.Карты»

14 августа также сообщалось, что в Барнауле автокран врезался в маршрутку.