Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей случилось в центре Барнаула
На месте происшествия работают медики
4 сентября 2022, 20:31, Никита Черников
Два легковых автомобиля столкнулись в центре Барнаула 4 сентября, сообщает «Инцидент Барнаул».
Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. На кадрах можно заметить, что машины получили серьёзные повреждения. Одна из иномарок при этом оказалась на тротуаре.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Очевидец отмечает, что в ДТП есть пострадавший: на месте работают медики с носилками.
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