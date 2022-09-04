Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей случилось в центре Барнаула

На месте происшествия работают медики

4 сентября 2022, 20:31, Никита Черников

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Барнаула 4 сентября, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. На кадрах можно заметить, что машины получили серьёзные повреждения. Одна из иномарок при этом оказалась на тротуаре.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Очевидец отмечает, что в ДТП есть пострадавший: на месте работают медики с носилками.

Комментарии
    Новости партнеров