Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей случилось в центре Барнаула

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Барнаула 4 сентября, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. На кадрах можно заметить, что машины получили серьёзные повреждения. Одна из иномарок при этом оказалась на тротуаре.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Очевидец отмечает, что в ДТП есть пострадавший: на месте работают медики с носилками.