"Произошла аномалия". Запуск частной ракеты "Ханбит-Нано" потерпел фиаско в Южной Корее

23 декабря 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: NASA / Astronaut Christina Hammock Koch

23 декабря состоялся дебютный запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит‑Нано" южнокорейской компании Innospace, сообщает РИА Новости.

Ракета стартовала с бразильского космодрома Алькантара. Однако миссия завершилась аномалией – прямая трансляция прервалась на этапе набора высоты.

Старт ракеты начался около 10:13 по сеульскому времени (04:13 мск). Первые 60 секунд полета прошли в штатном режиме – ракета успешно взлетела, бортовые камеры передавали кадры полета.

«Однако на этапе набора высоты видеосигнал прервался, а в центре управления полетом наблюдалась растерянность персонала», – говорится в сообщении.

Позднее на экране появилась надпись "Во время полета произошла аномалия", после чего трансляцию прервали.

По данным агентства "Ренхап", анализ кадров трансляции позволяет предположить, что ракета могла взорваться. Точные обстоятельства происшествия пока не разглашаются.

Отметим, что запуск "Ханбит‑Нано" неоднократно откладывался из‑за выявленных технических неполадок. Несмотря на проведенные доработки, миссия не достигла поставленной цели.

Компания Innospace пока не предоставила развернутый комментарий о причинах аварии и планах по расследованию инцидента.

Ожидается, что официальные выводы будут обнародованы после анализа телеметрии и обломков, если их обнаружат.

