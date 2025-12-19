Путин ответил на догадки, что комета 3I/Atlas — это межгалактический космический корабль

Журналисты спросили, почему дата прямой линии президента совпала с датой максимального приближения космического объекта к Земле

19 декабря 2025, 18:16, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе своей прямой линии высказался о том, что думает о комете 3I/Atlas, которую в 2025 году наблюдают астрономы. Вопрос на эту тему задала журналистка из Тюмени. Девушка заметила, что прямая линия, которая в этом году проходит в необычное время (в пятницу, а не в четверг), совпала с днем, когда небесное тело максимально приблизилось к Земле. Она упомянула и теории, что 3I/Atlas – это не комета, а межгалактический космический корабль. Президент сначала ответил шуткой, а затем передал мнения ученых, с которыми общался.

Путин воспринял астрономический вопрос с юмором.

«Я вам, конечно, скажу, но это должно остаться тайной. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, и применять мы его будем только в крайнем случае», – пошутил президент.Затем глава государства рассказал, что думают о комете 3I/Atlas российские ученые.

«Если по-серьезному, то это комета. Причем она из другой галактики, поэтому и ведет себя не так, как кометы нашего, галактического происхождения. Она иначе себя ведет, происходят другие процессы в пылевом хвосте. Но наши ученые прекрасно знают, что происходит», – высказался Владимир Путин.Он также подчеркнул, что новости о "максимальном сближении с Землей" сильно преувеличены, поскольку даже в этом положении комета находится очень далеко от нашей планеты.

«От нас до Луны – 400 тысяч километров. А этот объект находится на расстоянии сотен миллионов километров. Не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу», – закончил президент.Он также сообщил, что 3I/Atlas покинет Солнечную систему в начале следующего года, если верить расчетам ученых.

