Путин ответил на догадки, что комета 3I/Atlas — это межгалактический космический корабль
Журналисты спросили, почему дата прямой линии президента совпала с датой максимального приближения космического объекта к Земле
19 декабря 2025, 18:16, ИА Амител
Владимир Путин в ходе своей прямой линии высказался о том, что думает о комете 3I/Atlas, которую в 2025 году наблюдают астрономы. Вопрос на эту тему задала журналистка из Тюмени. Девушка заметила, что прямая линия, которая в этом году проходит в необычное время (в пятницу, а не в четверг), совпала с днем, когда небесное тело максимально приблизилось к Земле. Она упомянула и теории, что 3I/Atlas – это не комета, а межгалактический космический корабль. Президент сначала ответил шуткой, а затем передал мнения ученых, с которыми общался.
Путин воспринял астрономический вопрос с юмором.
«Я вам, конечно, скажу, но это должно остаться тайной. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, и применять мы его будем только в крайнем случае», – пошутил президент.Затем глава государства рассказал, что думают о комете 3I/Atlas российские ученые.
«Если по-серьезному, то это комета. Причем она из другой галактики, поэтому и ведет себя не так, как кометы нашего, галактического происхождения. Она иначе себя ведет, происходят другие процессы в пылевом хвосте. Но наши ученые прекрасно знают, что происходит», – высказался Владимир Путин.Он также подчеркнул, что новости о "максимальном сближении с Землей" сильно преувеличены, поскольку даже в этом положении комета находится очень далеко от нашей планеты.
«От нас до Луны – 400 тысяч километров. А этот объект находится на расстоянии сотен миллионов километров. Не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу», – закончил президент.Он также сообщил, что 3I/Atlas покинет Солнечную систему в начале следующего года, если верить расчетам ученых.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит 19 декабря. Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно здесь.
18:32:11 19-12-2025
А ничего насущного не удосужились спросить?
22:08:15 19-12-2025
Какая ещё "комета", за сотни млн км "грозящая" столкновением с планетой Земля, когда на носу местный астероид Апофис, который в апреле 2029-го вполне реально может ей дать, что называется, "прикурить"!?
16:47:50 23-12-2025
Гость (22:08:15 19-12-2025) Какая ещё "комета", за сотни млн км "грозящая" столкновением
Не нашёл инфы, что что-то Земле в 2029 году угрожает. Это Ваши фантазии или просто Вы пользуетесь устаревшей информацией 2006 года?
15:49:29 20-12-2025
У нас своих антикомет хватает - ЖКХ, например. Всё тянет и тянет из людей, а толку ... - всё порывы, да порывы.