Прокуратура добилась восстановления освещения моста через Катунь вблизи Бийска
Неисправное оборудование заменили, и навигационные огни вновь заработали
21 июля 2026, 12:05, ИА Амител
На автомобильном мосту через реку Катунь недалеко от Бийска восстановили работу навигационных огней, которые предназначены для обозначения судового хода. Нарушение устранили после вмешательства Барнаульской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как установила проверка, на судоходных пролетах моста не работали световые сигналы, обозначающие подмостовой габарит и кромку судового хода. Отсутствие навигационных огней нарушало требования законодательства и создавало угрозу безопасности судоходства.
По итогам проверки транспортный прокурор внес представление руководителю АО "Юго-Восточное ДСУ Алтайского края", которое отвечает за содержание моста.
После вмешательства надзорного ведомства неисправное оборудование заменили, и навигационные огни вновь заработали.
Кроме того, виновное должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил содержания и установленного режима эксплуатации навигационного оборудования на мостах, плотинах и других гидротехнических сооружениях.
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