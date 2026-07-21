Прокуратура добилась восстановления освещения моста через Катунь вблизи Бийска

Неисправное оборудование заменили, и навигационные огни вновь заработали

21 июля 2026, 12:05, ИА Амител

Фонарь / Фото: amic.ru

На автомобильном мосту через реку Катунь недалеко от Бийска восстановили работу навигационных огней, которые предназначены для обозначения судового хода. Нарушение устранили после вмешательства Барнаульской транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установила проверка, на судоходных пролетах моста не работали световые сигналы, обозначающие подмостовой габарит и кромку судового хода. Отсутствие навигационных огней нарушало требования законодательства и создавало угрозу безопасности судоходства.

По итогам проверки транспортный прокурор внес представление руководителю АО "Юго-Восточное ДСУ Алтайского края", которое отвечает за содержание моста.

После вмешательства надзорного ведомства неисправное оборудование заменили, и навигационные огни вновь заработали.

Кроме того, виновное должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил содержания и установленного режима эксплуатации навигационного оборудования на мостах, плотинах и других гидротехнических сооружениях.