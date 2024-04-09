Прощай, целлюлит: студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" приглашает на спа-массаж

Спецкурс для идеальной фигуры "Конфета" поможет привести себя в форму к лету

09 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KVdmP

Массаж / Фото: студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

До сезона купальников осталось совсем немного, а потому многие девушки старательно приводят себя в форму. Прекрасным дополнением к тренировкам может стать спа-массаж. Специальные техники направлены на снижение веса, отеков и избавление от целлюлита. Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" приглашает барнаульцев на курс сеансов для идеальной фигуры "Конфета". До конца апреля 2024 года на него действует сниженная цена.

Что входит в курс "Конфета"?

Семь сеансов антицеллюлитного и лимфодренажного массажа со скрабированием, обертыванием, уходом с медом, кремами и эфирными маслами.

Спецкурс "Конфета" / Фото: студия "Рель-рельсы, шпалы-шпалы"

Как эти техники могут помочь в погоне за идеальным телом?

"Лимфодренажная техника помогает улучшить кровоснабжение тканей и отток лишней жидкости, то есть может избавить от отеков. Антицеллюлитная техника дает возможность избавиться от эффекта "апельсиновой корки". А натуральный мед направлен на улучшение общего состояния кожи и выведение токсинов", – пояснила старший мастер сети Дарья Лобанова.Она также подчеркнула, что обертывания, скрабирование и специальная косметика способствуют насыщению кожи активными компонентами, что делает уход максимально эффективным.

Кстати, курс стройности "Конфета" сейчас и до конца апреля 2024 года стоит всего 15 000 рублей.

Где находится студия массажа?

Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" расположена в Барнауле по двум адресам:

Проспект Калинина, 3;

Малахова, 164.

Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"

Тел.: 8-913-218-99-11

"ВКонтакте"

Телеграм

ИП Немировская Елена Викторовна

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста