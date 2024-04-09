Прощай, целлюлит: студия "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" приглашает на спа-массаж
Спецкурс для идеальной фигуры "Конфета" поможет привести себя в форму к лету
09 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KVdmP
До сезона купальников осталось совсем немного, а потому многие девушки старательно приводят себя в форму. Прекрасным дополнением к тренировкам может стать спа-массаж. Специальные техники направлены на снижение веса, отеков и избавление от целлюлита. Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" приглашает барнаульцев на курс сеансов для идеальной фигуры "Конфета". До конца апреля 2024 года на него действует сниженная цена.
Что входит в курс "Конфета"?
Семь сеансов антицеллюлитного и лимфодренажного массажа со скрабированием, обертыванием, уходом с медом, кремами и эфирными маслами.
Как эти техники могут помочь в погоне за идеальным телом?
"Лимфодренажная техника помогает улучшить кровоснабжение тканей и отток лишней жидкости, то есть может избавить от отеков. Антицеллюлитная техника дает возможность избавиться от эффекта "апельсиновой корки". А натуральный мед направлен на улучшение общего состояния кожи и выведение токсинов", – пояснила старший мастер сети Дарья Лобанова.Она также подчеркнула, что обертывания, скрабирование и специальная косметика способствуют насыщению кожи активными компонентами, что делает уход максимально эффективным.
Кстати, курс стройности "Конфета" сейчас и до конца апреля 2024 года стоит всего 15 000 рублей.
Где находится студия массажа?
Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" расположена в Барнауле по двум адресам:
- Проспект Калинина, 3;
- Малахова, 164.
Студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы"
Тел.: 8-913-218-99-11
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ИП Немировская Елена ВикторовнаРеклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
11:07:01 09-04-2024
Это же невозможно убрать целлюлит
11:26:26 09-04-2024
Гость (11:07:01 09-04-2024) Это же невозможно убрать целлюлит... тиха Вы!!! это бизнес )
11:26:07 09-04-2024
от массажа худеет только массажист