Проспект Строителей в Барнауле сковала гигантская пробка
Затор растянулся почти на всей его протяженности
21 августа 2023, 14:25, ИА Амител
Изображение: "Яндекс Карты"
В Барнауле на проспекте Строителей днем 21 августа образовалась большая пробка, свидетельствуют "Яндекс Карты".
Затор растянулся на участке от поликлиники № 1 до выезда на Павловский тракт. Проблемы с движением при этом наблюдаются и на расположенных рядом улице Челюскинцев, переулке Ядринцева и площади Победы.
В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Пробки также зафиксированы на шоссе Ленточный бор, улицах Власихинская, Балтийская и проспекте Калинина в районе площади Октября.
14:46:36 21-08-2023
Привет, осваивателям бюджета "новорынковского моста"...
15:12:26 21-08-2023
Гость (14:46:36 21-08-2023) Привет, осваивателям бюджета "новорынковского моста"... ... И многоуровневой развязки)))
16:15:50 21-08-2023
Там каждый день пробка. Вот бы соединили Красноармейский и Исакова... Но это неосуществимые мечты... Не с нашими руководителями.
16:53:00 21-08-2023
Гость (14:46:36 21-08-2023) Привет, осваивателям бюджета "новорынковского моста"... ... интересно, если бы он рухнул, че бы делали? первые же бы орали, что куда смотрели
17:20:18 21-08-2023
Представитель власти (16:53:00 21-08-2023) интересно, если бы он рухнул, че бы делали? первые же бы ора... Так мост на Калинина вот-вот рухнет! Страшно ездить. Что касается новорынковского, то вполне реально было не кошмарить город, а сделать сначала альтернативный переезд в другом месте. Да и сам ремонт провести в более сжатые сроки- в прошлом году после НГ начать разбирать, за лето собрать и осенью запустить. И не надо ссылаться на ЖД - все имели возможность наблюдать за работой одного-единственного строителя в течение многих месяцев.
18:20:30 21-08-2023
Представитель власти (16:53:00 21-08-2023) интересно, если бы он рухнул, че бы делали? первые же бы ора... На Калинина на мосту плиты седлообразно прогнуты. И никто ни разу из администрации не пикнул, что ситуация нездоровая. Вангую что как только закончат мост на Ленина, тут же прозреют и увидят аварийность на Калинина.
06:40:57 22-08-2023
Гость (18:20:30 21-08-2023) На Калинина на мосту плиты седлообразно прогнуты. И никто ни... Будь бы долгосрочное планирование у администрации города, а не оттопырь карман политика, то уже сейчас начали продумывать пути объезда, либо альтернативный переезд
00:30:59 22-08-2023
Сегодня в 19:30 Челюскинцев от Партизанской до Строителей стояла... Вроде знаки висят что грузовым нельзя до 21:00 там ездить, а пол пробки огромные грузовики
08:14:35 22-08-2023
Меня удивляет позиция администрации города Барнаула. Мы обвиняем чиновников начала 2000-х годов зато, что они не предвидели последствий роста числа частных автомобилей и не начало предпринимать адекватных мер на упреждение, не закладывало новых широких магистралей, не расширяло путепроводы через яЖ/Д пути или не строило новые. Но чем нынешнее руководство лучше? Разве развивается общественный транспорт должным образом? Теперь, когда уже в принципе хорошо понятно, что будущего ру частных автомобилей в центре города, по крайней мере, быть не может. В 2021 году как бы было проведено научное исследование необходимых преобразований ОТ в городе Барнауле. Но мало того, что его результаты и содержание не доступны горожанам, кроме фраз общего характера. Обещанное общественное обсуждение с весны 2022 года так и не началось. А ведь развитие общественного транспорта - это основная мерв борьбе с пробками. Возможно, администрация предполагает сначала достроить переезд,ма уже потом начать обсуждение. А то и вовсе в планах обойтись без разговора с населением. А вы уверены, что это правильно? Я нет. Мы снова теряем драгоценное время. Даже если предлагаемые в исследовании перемены требуют 5-6 млрд рублей, а таких денег нет, обсуждать стоит то, какие меры и в какой очередности городу нужны для решения транспортной проблемы. Для обсуждения, конечно, нужна специальная платформа, которую можно бы было легко найти и на которой бы точки зрения могли бы быть представлены и прокомментированы. С периодическим обобщением обсуждения экспертами.
08:43:32 22-08-2023
Расширение магистралей, мостов и т.п., тем более тех, что ведут в исторический центр города по моему глубокому убеждению, это тупиковый, ошибочный путь. Все подобные проблемы уже имелись и вдоль и поперек изучены в во многих других городах мира. Современный комфортный город - это скорее город без частных автомобилей, но с хорошо развитым общественным транспортом. Город, где нет шума и загазованности, бесконечных припаркованных автомобилей, но много пешеходных улиц и велодорожек. Другого ничего лучшего на ближайшие десятилетия человечество не придумало, посмотрите публикации о 15-минутном городе и многое прояснится. Например, статью сайта проект Россия 'Рукой подать: 15-минутный город как модель здоровой и благополучной жизни.'
09:46:02 22-08-2023
апологетам ОТ,а грузы и прочее вы в трамвае возить будете? если убрать с улиц автобусы и большегрузы?ситуация облегчится,но не сильно. все дело в бездумной застройке и организации движения.
13:39:01 22-08-2023
Зачем искажать смысл сказанного мною на основании уже осуществлённых или осуществляемых преобразований во многих городах мира. Для перевозки грузов, конечно, никто не предлагает уничтожать разумные и необходимые магистрали. В случае Барнаула я обращаю внимание на то, что все улицы центра вдоль и поперек представлены припаркованными автомобилями со все нарастающими потоками машин. Неужели не очевидно, что такой город комфортным назвать не получается. Уберите из Москвы Арбат, Кузнецкий мост, Никольскую и другие пешеходные улицы и в Москву никто не будет ездить. Разговор идёт о привлекательности города для туристов, а администрация палец о палец не ударяет, чтобы создать реально комфортную среду в центре города. Крошечная пешеходная она на улице Мало-Тобольской больше напоминает площадь перед зданием Старого рынка, чем она собственно всегда и была. Кстати чем больше пешеходных зон будет в центре Барнаула, тем меньше будет желающих ехать сюда на частном автомобиле, поскольку проезд по центру окажется затрудненным. Более удобным окажется использовать общественный транспорт. И опять же vименно об этом нужно говорить и говорить, когда речь заходит о том, что какая-то улица стоит в пробке. Что толку констатировать пробки. Давайте обсудим меры по их искоренению, а это увеличение пешеходных зон и развитие общественного транспорта. Это не я придумал. Просто посмотрите на мир вокруг. Мир меняется, а мы не обсуждаем меры, которые уже давно очевидны и реализуются в других местах для подобных ситуаций.
18:40:47 22-08-2023
Евгений Иванов (13:39:01 22-08-2023) Зачем искажать смысл сказанного мною на основании уже осущес... ну чушь же и демагогия. Много туристов Альметьевск привлекает по сравнению с Москвой? ОТ надо развивать, но и расширять дороги, совершенствовать дорожную инфраструктуру тоже необходимо. И уж лучше в трамваи и метро вложиться, чем в велодорожки. А все пригородные посёлки подразумевают наличие 1-2 именно машин в семье.
00:48:55 23-08-2023
Гость (18:40:47 22-08-2023) ну чушь же и демагогия. Много туристов Альметьевск привлекае... Вы все правильно говорите, за исключением чушь и демагогия. И, к сожалению, в Альметьевске я не был, не могу ничего сказать. Когда речь идёт об историческом центре города, то без ограничений для личного транспорта разными мерами, в том числе, созданием пешеходных зон, ничего хорошего не получится. А магистрали и инфраструктура, конечно, нужны там где они нужны. Без них никак.
06:41:05 23-08-2023
Гость (00:48:55 23-08-2023) Вы все правильно говорите, за исключением чушь и демагогия. ... исторический центр города давно застроен, сорян. Осталась малоарбатнотобольская, да спичка, не понимающая, разваливаться ей дальше или подождать.