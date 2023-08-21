Проспект Строителей в Барнауле сковала гигантская пробка

Затор растянулся почти на всей его протяженности

21 августа 2023, 14:25, ИА Амител

Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле на проспекте Строителей днем 21 августа образовалась большая пробка, свидетельствуют "Яндекс Карты".

Затор растянулся на участке от поликлиники № 1 до выезда на Павловский тракт. Проблемы с движением при этом наблюдаются и на расположенных рядом улице Челюскинцев, переулке Ядринцева и площади Победы.

В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Пробки также зафиксированы на шоссе Ленточный бор, улицах Власихинская, Балтийская и проспекте Калинина в районе площади Октября.