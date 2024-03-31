Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Согласно документу, на службу призовут 150 000 человек

31 марта 2024, 13:45, ИА Амител

Солдаты / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Исключением являются те, кому исполнилось 27 лет до 2023 года.