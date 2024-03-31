Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Согласно документу, на службу призовут 150 000 человек
31 марта 2024, 13:45, ИА Амител
Солдаты / Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Исключением являются те, кому исполнилось 27 лет до 2023 года.
"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", - сказано в документе.
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