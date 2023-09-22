Путин обсудил с членами Совбеза отношения с соседними странами

Президент подчеркнул, что объем работы в этом вопросе у участников совета большой и в нем есть много составляющих

22 сентября 2023, 20:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 сентября, провел заседание Совета безопасности. Как сообщает "Интерфакс", он обсудил с постоянными членами Совбеза отношения с соседними странами, в том числе и вопросы безопасности.

Путин подчеркнул, что объем работы в этом вопросе у участников совета большой и в нем есть много составляющих, в том числе экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, а также безопасности в регионе.

После этого Путин предоставил слово для доклада директору ФСБ Александру Бортникову.