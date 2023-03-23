Путин учредил медаль "За храбрость"

В перечне российских медалей новая награда будет третьей – после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу"

23 марта 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин постановил учредить новую госнаграду – медаль "За храбрость" двух степеней. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно положению, ею будут награждать за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Награждать ими будут вне зависимости от наличия гражданства.

Положением установлено, что награждение медалью может производиться посмертно. В перечне российских медалей новая награда будет третьей – после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу". Медаль установлено носить на левой стороне груди. Материалом станет серебро, а медаль первой степени будет позолоченой.