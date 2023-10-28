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ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами

Четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской

28 октября 2023, 16:00, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В России дежурные силы ПВО пресекли попытку террористической атаки украинских дронов самолетного типа в ночь на 28 октября.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской.

На этой неделе стало известно, что ВС РФ впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе "Италмас" в зоне проведения спецоперации.

СВО Минобороны

Комментарии 1

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Виктор

17:10:55 28-10-2023

Наглые хохлы, уже кричат на весь мир, что их мирные дроны летели на Москву, но российское ПВО сбили их над Курской АЭС.

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