ПВО перехватили шесть дронов над двумя российскими регионами
Четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской
28 октября 2023, 16:00, ИА Амител
Кадр из видео
В России дежурные силы ПВО пресекли попытку террористической атаки украинских дронов самолетного типа в ночь на 28 октября.
Как сообщили в телеграм-канале ведомства, четыре аппарата перехватили над Орловской областью и два – над Тульской.
На этой неделе стало известно, что ВС РФ впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе "Италмас" в зоне проведения спецоперации.
17:10:55 28-10-2023
Наглые хохлы, уже кричат на весь мир, что их мирные дроны летели на Москву, но российское ПВО сбили их над Курской АЭС.