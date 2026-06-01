Сын Кадырова получил новую награду — за вклад в проведение СВО
Адам Кадыров активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев, рассказал Ахмед Дудаев
01 июня 2026, 08:30, ИА Амител
Адаму Кадырову — помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики и сыну Рамзана Кадырова — вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
Как отметил Дудаев, награда является заслуженным признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО. Будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев, подчеркнул министр.
«Уверен, что и впредь дорогой брат будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации», — заявил он.
08:32:34 01-06-2026
Вот с кого нужно брать пример.
Горжусь!!!
08:41:44 01-06-2026
Они реально там стебутся над Адамкой и его папашей?
08:57:28 01-06-2026
Адамка и его папаша ,скорее, стебутся над всеми остальными...
09:12:19 01-06-2026
Как там у Филатова....
Ишь, медаль!.. Большая честь!.. У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как ёлка,
На спине — и то их шесть!
09:33:13 01-06-2026
Брежнев и рядом не валялся.
10:00:48 01-06-2026
Гость (09:33:13 01-06-2026) Брежнев и рядом не валялся.... при Брежневе я жил в справедливом обществе и гордился страной
10:20:22 01-06-2026
Гость (09:33:13 01-06-2026) Брежнев и рядом не валялся.... Брежневская эпоха застоя была лучшим периодом в жизни страны и её населения.
А не это вот всё за окном сейчас.
10:24:08 01-06-2026
молодец, работает парень, работают социальные лестницы. а кому не нравится - пусть едут в гейропу
13:48:18 01-06-2026
Разбираешься в этой теме, да? А то депутаты и чиновники не в курсе, детей там держат и денежки.
17:52:44 01-06-2026
гость (10:24:08 01-06-2026) молодец, работает парень, работают социальные лестницы. а ко... И чем вам гейропа не угодила? Та ммедальки не дают?