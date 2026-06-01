Сын Кадырова получил новую награду — за вклад в проведение СВО

Адам Кадыров активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев, рассказал Ахмед Дудаев

01 июня 2026, 08:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Адаму Кадырову — помощнику главы Чечни, секретарю Совбеза республики и сыну Рамзана Кадырова — вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Как отметил Дудаев, награда является заслуженным признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО. Будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев, подчеркнул министр.

«Уверен, что и впредь дорогой брат будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации», — заявил он.