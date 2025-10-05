НОВОСТИОбщество

Кадыров потребовал от депутата с Алтая извиниться перед чеченским народом

Конфликт разгорелся после того, как Шаманов раскритиковал законопроект о переименовании станиц

05 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95
Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Рамзан Кадыров резко отреагировал на высказывания депутата Госдумы Владимира Шаманова о переименовании казачьих станиц в Чечне. Глава республики потребовал, чтобы уроженец Барнаула публично извинился перед чеченским народом.

Конфликт разгорелся после того, как Шаманов, занимавший в прошлом пост командующего Воздушно-десантными войсками, раскритиковал законопроект о переименовании станиц. Он заявил, что русскоязычное население "вышвырнули" из этих мест, затем начали стирать исторические названия.

В своем Telegram-канале Кадыров обвинил депутата в "издевательстве над мирным населением" во время первой чеченской кампании. 

«Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа», – заявил Кадыров.

Также глава Чеченской Республики предложил депутату отправиться "на переднюю в зону СВО" вместе с "такими же устройствами", если слово "патриот" для него не пустой звук.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

14:19:52 05-10-2025

В Северном Казахстане не осталось русских названий городов. Почти все они были основаны казаками для защиты от кочевников.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:22 05-10-2025

Гость (14:19:52 05-10-2025) В Северном Казахстане не осталось русских названий городов. ... Казахстан стал частью России когда-то? Вы считаете они сами не разберутся как называть свои населенные пункты?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:13 05-10-2025

Город Грозный, сначала крепость, был основан в 1818 году генералом Русской императорской армии А. П. Ермоловым.

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:18 05-10-2025

Продолжайте. Что будет дальше интересно

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

17:47:56 05-10-2025

Гость (14:56:18 05-10-2025) Продолжайте. Что будет дальше интересно ... Да интересного ничего нет. С корее печально, когда такой раздрай происходит между двумя большими чиновниками, заслуженными людьми.Героями России.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

15:47:47 05-10-2025

Почему сам кадыров и его сын не на сво?!

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:57 05-10-2025

Внимательный из Б (15:47:47 05-10-2025) Почему сам кадыров и его сын не на сво?!...
Потаму что сразу победят?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:07 05-10-2025

Хочется надеяться, что ошибки, допущенные в СССР, в отношении национального вопроса не были повторены

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:01 05-10-2025

Чеченскую войну забыли?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
С.М.

18:27:15 05-10-2025

Да просто нет защитника русского народа , удельные князьки , что хотят , то и творят .... А Казахстан тихой сапой почти всё переименовал и историю переписал в своем виденье ...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:29:34 06-10-2025

Дети гор никак не могут в цивилизацию. Сколько миллиардов им не дай в качестве дотаций, он все равно продолжают жить в средневековье. Ещё и нас туда пытаются тащить

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:14 06-10-2025

Ничего, пошумит и запишет извинения

  -1 Нравится
Ответить
