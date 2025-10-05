Кадыров потребовал от депутата с Алтая извиниться перед чеченским народом
Конфликт разгорелся после того, как Шаманов раскритиковал законопроект о переименовании станиц
05 октября 2025, 14:00, ИА Амител
Рамзан Кадыров резко отреагировал на высказывания депутата Госдумы Владимира Шаманова о переименовании казачьих станиц в Чечне. Глава республики потребовал, чтобы уроженец Барнаула публично извинился перед чеченским народом.
Конфликт разгорелся после того, как Шаманов, занимавший в прошлом пост командующего Воздушно-десантными войсками, раскритиковал законопроект о переименовании станиц. Он заявил, что русскоязычное население "вышвырнули" из этих мест, затем начали стирать исторические названия.
В своем Telegram-канале Кадыров обвинил депутата в "издевательстве над мирным населением" во время первой чеченской кампании.
«Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа», – заявил Кадыров.
Также глава Чеченской Республики предложил депутату отправиться "на переднюю в зону СВО" вместе с "такими же устройствами", если слово "патриот" для него не пустой звук.
14:19:52 05-10-2025
В Северном Казахстане не осталось русских названий городов. Почти все они были основаны казаками для защиты от кочевников.
23:32:22 05-10-2025
Гость (14:19:52 05-10-2025) В Северном Казахстане не осталось русских названий городов. ... Казахстан стал частью России когда-то? Вы считаете они сами не разберутся как называть свои населенные пункты?
14:34:13 05-10-2025
Город Грозный, сначала крепость, был основан в 1818 году генералом Русской императорской армии А. П. Ермоловым.
14:56:18 05-10-2025
Продолжайте. Что будет дальше интересно
17:47:56 05-10-2025
Гость (14:56:18 05-10-2025) Продолжайте. Что будет дальше интересно ... Да интересного ничего нет. С корее печально, когда такой раздрай происходит между двумя большими чиновниками, заслуженными людьми.Героями России.
15:47:47 05-10-2025
Почему сам кадыров и его сын не на сво?!
19:36:57 05-10-2025
Внимательный из Б (15:47:47 05-10-2025) Почему сам кадыров и его сын не на сво?!...
Потаму что сразу победят?
16:58:07 05-10-2025
Хочется надеяться, что ошибки, допущенные в СССР, в отношении национального вопроса не были повторены
17:13:01 05-10-2025
Чеченскую войну забыли?
18:27:15 05-10-2025
Да просто нет защитника русского народа , удельные князьки , что хотят , то и творят .... А Казахстан тихой сапой почти всё переименовал и историю переписал в своем виденье ...
00:29:34 06-10-2025
Дети гор никак не могут в цивилизацию. Сколько миллиардов им не дай в качестве дотаций, он все равно продолжают жить в средневековье. Ещё и нас туда пытаются тащить
08:13:14 06-10-2025
Ничего, пошумит и запишет извинения