Кадыров потребовал от депутата с Алтая извиниться перед чеченским народом

05 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Рамзан Кадыров резко отреагировал на высказывания депутата Госдумы Владимира Шаманова о переименовании казачьих станиц в Чечне. Глава республики потребовал, чтобы уроженец Барнаула публично извинился перед чеченским народом.

Конфликт разгорелся после того, как Шаманов, занимавший в прошлом пост командующего Воздушно-десантными войсками, раскритиковал законопроект о переименовании станиц. Он заявил, что русскоязычное население "вышвырнули" из этих мест, затем начали стирать исторические названия.

В своем Telegram-канале Кадыров обвинил депутата в "издевательстве над мирным населением" во время первой чеченской кампании.

«Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа», – заявил Кадыров.

Также глава Чеченской Республики предложил депутату отправиться "на переднюю в зону СВО" вместе с "такими же устройствами", если слово "патриот" для него не пустой звук.