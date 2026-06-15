Ребенок и взрослый оказались в больнице после аварии с переворотом на Алтае

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются

15 июня 2026, 11:36, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 13 июня на территории Республики Алтай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 33-м километре автодороги Черга — Усть-Кан. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с проезжей части и опрокинулось.

В результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Погибших в аварии нет.

Для ликвидации последствий происшествия на место выезжали сотрудники МЧС. В работах были задействованы два специалиста и одна единица техники.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Правоохранительным органам предстоит выяснить все детали произошедшей аварии.