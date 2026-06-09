Автомобиль всмятку. На Алтае два человека пострадали в жуткой аварии с переворотом

В отношении водителя составлены административные материалы

09 июня 2026, 12:09, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Майма произошло серьезное ДТП с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 05:50 возле дома № 88 по улице Ленина 25-летний житель села Дубровка ехал за рулем автомобиля Nissan Laurel. Во время движения водитель не справился с управлением, потерял контроль над машиной и вылетел с проезжей части в кювет. После съезда с дороги иномарка опрокинулась.

Травмы в результате аварии получили водитель и его 24-летний пассажир, также являющийся жителем Дубровки. Оба пострадавших были доставлены в республиканскую больницу и госпитализированы.

По итогам разбирательства в отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.