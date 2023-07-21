Здание возведут из темного кирпича, а его фасады украсят часами

21 июля 2023, 09:15, ИА Амител



















Проект на ул. Никитина, 61а / Фото: "Тектоника"

В центре Барнаула, на ул. Никитина, 61а, возведут небольшой четырехэтажный офисник. Эскизы здания повторно презентовали на градсовете 20 июля. Чтобы получить одобрение комиссии, архитекторы убрали из проекта кафе на крыше и подземную парковку. Однако некоторые вопросы к планируемому зданию у членов градсовета остались.

Общий двор

Торгово-офисный центр спроектирован небольшим – всего 860 квадратных метров. Объект построят из керамического кирпича и украсят часами. На первом уровне разместят торговые площади, на втором и третьем – офисы свободной планировки. В изначальном варианте проекта (его презентовали на градсовете в мае 2023 года) у центра был подземный паркинг, но от него решили отказаться, а 16 машино-мест архитекторы разместили на участке.

Также авторы переработали концепцию двора здания: он будет единым с ближайшей пятиэтажкой.

"Мы провели опрос среди жителей о совместном использовании двора. Предложения, которые внесены по площадке отдыха, людям не понравились. Они предложили отдать им часть земли под парковочные места и сказали, что им не нужна площадка для отдыха", – пояснил докладчик, сотрудник мастерской "Тектоника" Елена Булавина.

Также авторы исключили из проекта наружную лестницу, рассчитали инсоляцию для соседней многоэтажки, отказались от кафе на крыше и повторно представили проект в Алтайохранкультуру.

Вопросы света и тени

Экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко отметил, что в проекте есть арочный проезд, и чтобы в него попасть, нужно проехать через тротуар. По его мнению, нужно было обезопасить людей от автомобилей барьером.

"Риск есть, люди же будут входить и выходить во двор. Машина может "размазывать" человека вдоль стены", – отметил он.

Сергей Боженко напомнил и о том, что на прошлом заседании авторам предлагали проработать вопрос инсоляции с районной администрацией и жильцами соседнего дома. Докладчик ответил, что, по расчетам архитекторов, нарушений нет.

"Есть нормы инсоляции жилых помещений. Если люди получали 12 часов солнечного света, а будут нормативных 2-2,5, то они могут не согласиться с законом. Мы провели расчет и посчитали, что этого достаточно, чтобы доказать нормативную инсоляцию", – сказала Елена Булавина.

Однако Боженко снова не согласился: "Вы не учитываете толщину стен, которая уменьшает время инсолирования".

Члены комиссии также поинтересовались, как решается вопрос согласования проекта в Алтайохранкультуре. Представитель заказчика (инвестором выступает фирма "Дом-Строй" Андрея Щукина) ответил, что компания повторно сдала документы в ведомство и устранила замечания:

"Нас попросили предоставить расчет остекления центрального фасада, мы это сделали. Также предоставили развертку высоты с учетом того, что убрали лестничный марш. Мы согласовали композиционные цвета, ведь рядом расположены памятники с похожим цветом, но мы находимся в зоне регулирования застройки памятника, который выполнен голубым цветом".

Однако вице-мэр Андрей Федоров заметил, что есть официальное письмо от Алтайохранкультуры, в котором указано, что проект не соответствует требованиям градостроительного регламента: есть вопросы к фасадам, остеклению. Чиновник добавил, что вопрос урегулирования должен быть завершен.

Член градсовета Евгений Носенко похвалил проект. Он заметил, что решение инвестора отдать часть своей территории под парковки – это редчайшая ситуация. В итоге документ согласовали.