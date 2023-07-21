"Редчайшая ситуация". Небольшой офисник построят между пятиэтажками в центре Барнаула
Здание возведут из темного кирпича, а его фасады украсят часами
21 июля 2023, 09:15, ИА Амител
Проект на ул. Никитина, 61а / Фото: "Тектоника"
В центре Барнаула, на ул. Никитина, 61а, возведут небольшой четырехэтажный офисник. Эскизы здания повторно презентовали на градсовете 20 июля. Чтобы получить одобрение комиссии, архитекторы убрали из проекта кафе на крыше и подземную парковку. Однако некоторые вопросы к планируемому зданию у членов градсовета остались.
Общий двор
Торгово-офисный центр спроектирован небольшим – всего 860 квадратных метров. Объект построят из керамического кирпича и украсят часами. На первом уровне разместят торговые площади, на втором и третьем – офисы свободной планировки. В изначальном варианте проекта (его презентовали на градсовете в мае 2023 года) у центра был подземный паркинг, но от него решили отказаться, а 16 машино-мест архитекторы разместили на участке.
Также авторы переработали концепцию двора здания: он будет единым с ближайшей пятиэтажкой.
"Мы провели опрос среди жителей о совместном использовании двора. Предложения, которые внесены по площадке отдыха, людям не понравились. Они предложили отдать им часть земли под парковочные места и сказали, что им не нужна площадка для отдыха", – пояснил докладчик, сотрудник мастерской "Тектоника" Елена Булавина.
Также авторы исключили из проекта наружную лестницу, рассчитали инсоляцию для соседней многоэтажки, отказались от кафе на крыше и повторно представили проект в Алтайохранкультуру.
Вопросы света и тени
Экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко отметил, что в проекте есть арочный проезд, и чтобы в него попасть, нужно проехать через тротуар. По его мнению, нужно было обезопасить людей от автомобилей барьером.
"Риск есть, люди же будут входить и выходить во двор. Машина может "размазывать" человека вдоль стены", – отметил он.
Сергей Боженко напомнил и о том, что на прошлом заседании авторам предлагали проработать вопрос инсоляции с районной администрацией и жильцами соседнего дома. Докладчик ответил, что, по расчетам архитекторов, нарушений нет.
"Есть нормы инсоляции жилых помещений. Если люди получали 12 часов солнечного света, а будут нормативных 2-2,5, то они могут не согласиться с законом. Мы провели расчет и посчитали, что этого достаточно, чтобы доказать нормативную инсоляцию", – сказала Елена Булавина.
Однако Боженко снова не согласился: "Вы не учитываете толщину стен, которая уменьшает время инсолирования".
Члены комиссии также поинтересовались, как решается вопрос согласования проекта в Алтайохранкультуре. Представитель заказчика (инвестором выступает фирма "Дом-Строй" Андрея Щукина) ответил, что компания повторно сдала документы в ведомство и устранила замечания:
"Нас попросили предоставить расчет остекления центрального фасада, мы это сделали. Также предоставили развертку высоты с учетом того, что убрали лестничный марш. Мы согласовали композиционные цвета, ведь рядом расположены памятники с похожим цветом, но мы находимся в зоне регулирования застройки памятника, который выполнен голубым цветом".
Однако вице-мэр Андрей Федоров заметил, что есть официальное письмо от Алтайохранкультуры, в котором указано, что проект не соответствует требованиям градостроительного регламента: есть вопросы к фасадам, остеклению. Чиновник добавил, что вопрос урегулирования должен быть завершен.
Член градсовета Евгений Носенко похвалил проект. Он заметил, что решение инвестора отдать часть своей территории под парковки – это редчайшая ситуация. В итоге документ согласовали.
09:43:37 21-07-2023
Оооо! Обожаю эти опросы среди НУЖНЫХ жителей. Или когда на общественные слушания приходят Свои ребятки и единогласно в нужный момент голосуют за постройку очередного ТЦ
09:59:46 21-07-2023
Там жители в очередь стоят и скандируют: дайте разрешу впихнуть невпифуемое! и срочно!
10:54:47 21-07-2023
Гость (09:59:46 21-07-2023) Там жители в очередь стоят и скандируют: дайте разрешу впихн...
10:06:42 21-07-2023
это как? строить офисник и убрать подземную парковку, а оставить гостевую только. Причем "жители" соседних домов и так говорят, что места мало под парковки. Плюс, какой чудный гардсовет, который утверждает уничтожение площадки для отдыха в пользу автостоянки. Прям социально-ориентированность.
10:54:14 21-07-2023
Вот бы приняли закон лишать собственности , земельного участка, если жильцы проголосовали против застройки. Проблема решилась сама собой!
11:53:29 21-07-2023
Гость (10:54:14 21-07-2023) Вот бы приняли закон лишать собственности , земельного участ... То есть я купил участок, а сосед против, чтоб строил себе дом. Меня должны собственности лишить? Гениально
10:55:14 21-07-2023
По-моему нормальным людям хочется видеть возле дома красиво озелененная площадки отдыха, детская или спортивная, более зашоренным подавай заасфальтированную автостоянку. Но кем надо быть чтоб проголосовать за офисник в своём дворе??? И это при том что в центре, как говорила моя бабушка, уже "курочке ступить негде".
11:11:41 21-07-2023
Гость (10:55:14 21-07-2023) По-моему нормальным людям хочется видеть возле дома красиво ... сомневаюсь что кто то реально спрашивал. У нас как? Если не смог организовать сопротивление человек на 100-150, тогда согласен.
11:08:48 21-07-2023
Это точно не наша власть. Кто поверит, что жильцы добровольно согласились, что бы на их земле сделали парковку для ТЦ?
11:22:05 21-07-2023
Люди относятся к друг другу как враги. Вместо того чтобы сделать центр зеленым с цветниками и островками озеленения втискивают никчемные "торговые центры" с микроофисными клетками для получения сиюминутной выгоды. А подкупленные чиновники закрывают на это глаза- ведь они сами временщики.
12:11:42 21-07-2023
Да чтоб подавились взятками те кто такие разрешения даёт. У нас также было между пятиэтажками был сквер, на ним обложенная кирпичном красивая мусорная площадка. Мусор вывозили днём и все было хорошо. Также провели общественные слушания, нагнали левых студентиков. Теперь из этого здания вывозят мусор в 4.30, потому что днём не подъехать. Окна на ночь не откроешь, гремят контейнерами.. Те кто построил, не люди, а зазравшиеся.....
12:15:00 21-07-2023
Бедная Никитина, жаль ее нельзя растянуть, сколько бы ещё можно было бы офисников впихнуть.)
12:37:50 21-07-2023
а когда то, лет 45 назад на этом участке была огороженная рабицей площадка (футбол/хоккей) и стоял двухэтажный домик, назывался Теремок, там и игрушки были и книги и даже биллиард стоял. Все дети с трех пятиэтажек проводили там время
13:48:04 21-07-2023
У нас во дворе лет 5 назад вырос офисник. Мы хотели на этом месте сделать детскую площадку, просили администрацию, писали губернатору, судились. Но нам не позволили и решение было в пользу застройщика. А нам сказали, что у вас мало детей в доме, нет смысла строить площадку. 5 этажей, 4 подъезда. О будущем города не думают, надо сейчас получить прибыль. Увы
14:06:32 21-07-2023
Гость (13:48:04 21-07-2023) У нас во дворе лет 5 назад вырос офисник. Мы хотели на этом ... Вы не достаточно покормили чиновника. Нужно было не писать всем подряд а к человеку нужному подойти... Как ребёнок маленький
14:13:51 21-07-2023
Мы живем на Никитина, 59а, и в ужасе от того, что сюда собрались встраивать этот невпихуемый дом. Но нас поставили перед фактом, а мы вообще все против этого строительства, нам не нужен этот офисник с дурацким названием "Центр встреч"!
14:50:36 21-07-2023
Гость (14:13:51 21-07-2023) Мы живем на Никитина, 59а, и в ужасе от того, что сюда собра... зато как рады владельцы торцевых квартир, проживающие на Никитина 59, вам этого не понять , особенно если вы проживаете в 1-3 подъезде
17:14:00 21-07-2023
Гость (14:50:36 21-07-2023) зато как рады владельцы торцевых квартир, проживающие на Ник... Нет, мы проживаем в 6-м подъезде и опасаемся, что наш дом 59а треснет, а наш 6-й подъезд рухнет с горки на улицу Короленко, когда тут будут забивать сваи для этого проклинаемого нами заранее "Центра встреч"
16:24:34 21-07-2023
Здесь в слове "редчайшая" сделана ошибка, изначально скорее всего было "дичайшая". Как видим происходит подмена понятий)) И так во всем. И дети у нас пьяные бросаются на автомобили, и жильцы пришли сами и проголосовали "ЗА".
17:27:48 21-07-2023
Как могли согласовать этот проект?! Жители торцевых квартир в последнем подъезде на Никитина 59 превратятся в "детей подземелья" из-за этого офисника! 4-этажка, если будет построена, полностью перекроет им солнце.