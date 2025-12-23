Редкий краснокнижный хищник в скором времени появится в зоопарке Барнаула
Барнаульский зоопарк участвует в международной программе по сохранению редких и исчезающих видов животных
23 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в ближайшее время появится новый редкий обитатель – росомаха. Ранее хищник содержался в московском зоопарке, а в Барнауле его никогда не было, несмотря на то, что в Алтайском крае животное неоднократно фиксировали в дикой природе.
Как рассказал altapress.ru директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев, росомаха обитает в горно-таежной части региона, однако из-за скрытного образа жизни остается практически "невидимой" для людей.
«Многие слышали, но мало кто видел. И, честно говоря, мне было обидно, от того что это животное обитает и в нашей алтайской тайге, а дети наши, да и взрослые, не имеют возможности увидеть его», – отметил Писарев.
Росомаха занесена в Красную книгу. Барнаульский зоопарк участвует в международной программе по сохранению редких и исчезающих видов животных, благодаря чему учреждению доверили содержание этого уникального хищника. Появление росомахи станет новым этапом в развитии зоопарка и расширении его природоохранной работы.
Ранее сообщалось, что для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы.
07:02:58 24-12-2025
Росомаха настоящий санитар. Питается падалью и перемалывает кости.
10:33:02 24-12-2025
Надеюсь доживу, что бы увидеть, как закроются эти пыточные (цирки, дельфинарии, зоопраки и т.д.) и туда перестанут ходить и спонсировать это. Так для справки: спасением занимаются заповедники и реабилитационные центры, где работают ученые, а зоопарки зарабатывают бабло, просто бизнес и ничего личного.
20:47:49 28-12-2025
Гость (10:33:02 24-12-2025) Надеюсь доживу, что бы увидеть, как закроются эти пыточные (... Нет, не доживешь. Ничего личного только правда.
12:34:18 24-12-2025
Гость (10:33:02 24-12-2025) Надеюсь доживу, что бы увидеть, как закроются эти пыточные (... Абсолютно согласен, я из Казахстана у нас закрыли такие учреждения
14:17:04 24-12-2025
Инкогнито (12:34:18 24-12-2025) Абсолютно согласен, я из Казахстана у нас закрыли такие учре... Брешешь как троцкий.
22:32:19 25-12-2025
Инкогнито (12:34:18 24-12-2025) Абсолютно согласен, я из Казахстана у нас закрыли такие учре... Мой адрес в Алма-Ате - Есенберлина 195. Зачеши про закрытый зоопарк.
20:48:53 28-12-2025
Гость (22:32:19 25-12-2025) Мой адрес в Алма-Ате - Есенберлина 195. Зачеши про закры... Еще раз прием таблеток пропустит не то еще зачешит))