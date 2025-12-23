Редкий краснокнижный хищник в скором времени появится в зоопарке Барнаула

Барнаульский зоопарк участвует в международной программе по сохранению редких и исчезающих видов животных

23 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Барнаульский зоопарк / amic.ru

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в ближайшее время появится новый редкий обитатель – росомаха. Ранее хищник содержался в московском зоопарке, а в Барнауле его никогда не было, несмотря на то, что в Алтайском крае животное неоднократно фиксировали в дикой природе.

Как рассказал altapress.ru директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев, росомаха обитает в горно-таежной части региона, однако из-за скрытного образа жизни остается практически "невидимой" для людей.

«Многие слышали, но мало кто видел. И, честно говоря, мне было обидно, от того что это животное обитает и в нашей алтайской тайге, а дети наши, да и взрослые, не имеют возможности увидеть его», – отметил Писарев.

Росомаха занесена в Красную книгу. Барнаульский зоопарк участвует в международной программе по сохранению редких и исчезающих видов животных, благодаря чему учреждению доверили содержание этого уникального хищника. Появление росомахи станет новым этапом в развитии зоопарка и расширении его природоохранной работы.

