НОВОСТИОбщество

В барнаульский зоопарк привезли двух альпак — каштановую и черную

Новые питомцы уже освоились и с аппетитом едят местное сено

17 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Барнаульский зоопарк пополнился двумя новыми экзотическими обитателями. В ночь на 17 декабря туда привезли пару альпак – каштанового и угольно-черного окраса.

Как сообщили в Telegram-канале зверинца, животные хорошо перенесли дорогу и быстро адаптировались.

«К поеданию нашего сена приступили сразу же», – отметили сотрудники.

Альпаки – это одомашненные южноамериканские родственники верблюдов, известные своей невероятно мягкой, теплой и ценной шерстью.

Теперь у жителей и гостей Барнаула есть возможность увидеть этих животных вживую.

Ранее в зоопарке "Лесная сказка" поселился настоящий зубр

Барнаул Барнаульский зоопарк животные

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

12:14:44 17-12-2025

хочу такую на своем подворье

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:51 17-12-2025

коричневая - прикольная. А почему ценники не сняли?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:43 17-12-2025

В воскресенье в этнопарк едем покормить альпак, правда, кто это вобще, я не знаю😜

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров