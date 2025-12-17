В барнаульский зоопарк привезли двух альпак — каштановую и черную

Новые питомцы уже освоились и с аппетитом едят местное сено

17 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Барнаульский зоопарк пополнился двумя новыми экзотическими обитателями. В ночь на 17 декабря туда привезли пару альпак – каштанового и угольно-черного окраса.

Как сообщили в Telegram-канале зверинца, животные хорошо перенесли дорогу и быстро адаптировались.

«К поеданию нашего сена приступили сразу же», – отметили сотрудники.

Альпаки – это одомашненные южноамериканские родственники верблюдов, известные своей невероятно мягкой, теплой и ценной шерстью.

Теперь у жителей и гостей Барнаула есть возможность увидеть этих животных вживую.

Ранее в зоопарке "Лесная сказка" поселился настоящий зубр.