В барнаульский зоопарк привезли двух альпак — каштановую и черную
Новые питомцы уже освоились и с аппетитом едят местное сено
17 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
Барнаульский зоопарк пополнился двумя новыми экзотическими обитателями. В ночь на 17 декабря туда привезли пару альпак – каштанового и угольно-черного окраса.
Как сообщили в Telegram-канале зверинца, животные хорошо перенесли дорогу и быстро адаптировались.
«К поеданию нашего сена приступили сразу же», – отметили сотрудники.
Альпаки – это одомашненные южноамериканские родственники верблюдов, известные своей невероятно мягкой, теплой и ценной шерстью.
Теперь у жителей и гостей Барнаула есть возможность увидеть этих животных вживую.
12:14:44 17-12-2025
хочу такую на своем подворье
12:14:51 17-12-2025
коричневая - прикольная. А почему ценники не сняли?
14:28:43 17-12-2025
В воскресенье в этнопарк едем покормить альпак, правда, кто это вобще, я не знаю😜