Барнаульский зоопарк ищет невесту для зубра-жениха

Прибывший в начале декабря зубр уже подрос и ему нужна подруга

23 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Зубр в барнаульском зоопарке / Фото: скриншот из видео зоопарка "Лесная сказка"

Для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Об этом сообщается в Telegram-канале "Лесной сказки".

«С недавнего времени в нашем зоопарке живет красивейший представитель этого редкого вида. А Сергей Викторович, естественно, ищет ему невесту», – говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы. Благодаря тому, что зубров разводят в неволе и затем выпускают, их в мире насчитывается более девяти тысяч.

Напомним, зубр, которого назвали Мурашиком, поселился в "Лесной сказке" в первых числах декабря в рамках проекта по сохранению диких и исчезающих видов.