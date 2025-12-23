НОВОСТИОбщество

Барнаульский зоопарк ищет невесту для зубра-жениха

Прибывший в начале декабря зубр уже подрос и ему нужна подруга

23 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Зубр в барнаульском зоопарке / Фото: скриншот из видео зоопарка "Лесная сказка"
Для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Об этом сообщается в Telegram-канале "Лесной сказки".

«С недавнего времени в нашем зоопарке живет красивейший представитель этого редкого вида. А Сергей Викторович, естественно, ищет ему невесту», – говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы. Благодаря тому, что зубров разводят в неволе и затем выпускают, их в мире насчитывается более девяти тысяч.

Напомним, зубр, которого назвали Мурашиком, поселился в "Лесной сказке" в первых числах декабря в рамках проекта по сохранению диких и исчезающих видов.

Комментарии 6


Гость

12:23:06 23-12-2025

В горном есть питомник зубров.

  


Гость

13:14:49 23-12-2025

дада.. где то тут завалялась невеста

  


Гость

14:34:37 23-12-2025

Гость (13:14:49 23-12-2025) дада.. где то тут завалялась невеста... которая без ребят?

  


Гость

13:59:41 23-12-2025

в горном есть бизоны и зубры, это вам туда

  


Гость

14:02:11 23-12-2025

Только приехал, а уже хочет жениться. Вот природа!

  


Гость

16:39:07 23-12-2025

Гость (14:02:11 23-12-2025) Только приехал, а уже хочет жениться. Вот природа!... отправляют обычно подрощенных детенышей ( бычков, у них легче адаптация к новому месту и ниже стресс от переезда, и после 22го начинает прибавляться световой день - ВСЕ организмы на это реагируют - а животные особенно. Бычок подрастает и ему уже нужно заранее знакомиться с дамой сердце, чтобы в "яре" (август-октябрь) уже не дичились друг друга, а занялись делом

  

