Барнаульский зоопарк ищет невесту для зубра-жениха
Прибывший в начале декабря зубр уже подрос и ему нужна подруга
23 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Об этом сообщается в Telegram-канале "Лесной сказки".
«С недавнего времени в нашем зоопарке живет красивейший представитель этого редкого вида. А Сергей Викторович, естественно, ищет ему невесту», – говорится в сообщении.
Как отметили в зоопарке, программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы. Благодаря тому, что зубров разводят в неволе и затем выпускают, их в мире насчитывается более девяти тысяч.
Напомним, зубр, которого назвали Мурашиком, поселился в "Лесной сказке" в первых числах декабря в рамках проекта по сохранению диких и исчезающих видов.
В горном есть питомник зубров.
дада.. где то тут завалялась невеста
Гость (13:14:49 23-12-2025) дада.. где то тут завалялась невеста... которая без ребят?
в горном есть бизоны и зубры, это вам туда
Только приехал, а уже хочет жениться. Вот природа!
Гость (14:02:11 23-12-2025) Только приехал, а уже хочет жениться. Вот природа!... отправляют обычно подрощенных детенышей ( бычков, у них легче адаптация к новому месту и ниже стресс от переезда, и после 22го начинает прибавляться световой день - ВСЕ организмы на это реагируют - а животные особенно. Бычок подрастает и ему уже нужно заранее знакомиться с дамой сердце, чтобы в "яре" (август-октябрь) уже не дичились друг друга, а занялись делом