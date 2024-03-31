Рекорд по массовому обливанию холодной водой установили в Барнауле

Участие в нем приняли больше 110 человек

31 марта 2024, 15:35, ИА Амител

Обливание в парке / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" установили рекорд по самому массовому обливанию водой. За этим наблюдал корреспондент amic.ru.

Всего в мероприятии приняли участия больше 110 человек.

После участников угостили горячим чаем, а также рассказали о здоровом образе жизни.