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Рекорд по массовому обливанию холодной водой установили в Барнауле

Участие в нем приняли больше 110 человек

31 марта 2024, 15:35, ИА Амител

Обливание в парке / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" установили рекорд по самому массовому обливанию водой. За этим наблюдал корреспондент amic.ru.

Всего в мероприятии приняли участия больше 110 человек.

После участников угостили горячим чаем, а также рассказали о здоровом образе жизни.

Барнаул Спорт

Комментарии 5

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Гость

16:04:01 31-03-2024

Пожарная часть за забором. Договорились бы машина пожарная подъехала бы да родила бы всех с брансбойта. Размах бы был Всероссийский. И эффект тоже. А так событие на уровне города....

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Гость

16:20:33 31-03-2024

это все на серьезных щах? и дед в канкане, и бабка в юбочке?

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Гость

20:18:47 31-03-2024

Теперь я знаю как помыть площадку перед магазином!...

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Гость

20:31:53 31-03-2024

Такой народ точно не победить. Эту бы энергию да в нужное русло. А пока только комедия.

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житель Баранула

10:24:13 01-04-2024

Половину края топит, а тут никчёмный рекорд, "голая вечеринка" в своём роде

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