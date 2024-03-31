Рекорд по массовому обливанию холодной водой установили в Барнауле
Участие в нем приняли больше 110 человек
31 марта 2024, 15:35, ИА Амител
Обливание в парке / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В барнаульском парке "Изумрудный" установили рекорд по самому массовому обливанию водой. За этим наблюдал корреспондент amic.ru.
Всего в мероприятии приняли участия больше 110 человек.
После участников угостили горячим чаем, а также рассказали о здоровом образе жизни.
16:04:01 31-03-2024
Пожарная часть за забором. Договорились бы машина пожарная подъехала бы да родила бы всех с брансбойта. Размах бы был Всероссийский. И эффект тоже. А так событие на уровне города....
16:20:33 31-03-2024
это все на серьезных щах? и дед в канкане, и бабка в юбочке?
20:18:47 31-03-2024
Теперь я знаю как помыть площадку перед магазином!...
20:31:53 31-03-2024
Такой народ точно не победить. Эту бы энергию да в нужное русло. А пока только комедия.
10:24:13 01-04-2024
Половину края топит, а тут никчёмный рекорд, "голая вечеринка" в своём роде