НОВОСТИТранспорт

Ремонт моста через Лосиху планируют ускорить ночными сменами, чтобы "уменьшить дискомфорт"

К сожалению, сделать объездную дорогу не представляется возможным

20 мая 2026, 16:30, ИА Амител

Ремонт моста через Лосиху / Фото: алтайский Минтранс
Ремонт моста через Лосиху / Фото: алтайский Минтранс

Ремонт моста через реку Лосиху, который находится в предаварийном состоянии, в ближайшее время могут вести не только днем, но и ночью. Об этом, как сообщает алтайский Минтранс, рассказал начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.

На данный момент движение организовано только по одной полосе моста, из-за чего проезжая часть заужена. Это приводит к огромным пробкам, причем не только на Правобережном тракте, но и на Новосибирском тракте, на который упала большая часть трафика. Ремонт разделен на два этапа: первый — до октября, второй — до осени 2027 года.

Мотуз пояснил, что ремонт моста назрел давно, поскольку конструкция находится в предаварийном состоянии. Он попросил водителей отнестись с пониманием к проводимым работам.

«Мониторинг движения ведется постоянно, и в случае необходимости будут приниматься дополнительные решения по организации схемы проезда. К сожалению, сделать объездную дорогу не представляется возможным. В том числе мы рассмотрим вопрос о работе специалистов в ночную смену, чтобы уменьшить дискомфорт для автомобилистов», — подчеркнул Мотуз.

После завершения работ на одной половине моста движение перезапустят на отремонтированный участок, и аналогичные работы начнутся на второй части. Открыть движение по всему объекту планируется до конца сентября 2026 года.

В дальнейшем, уже без ограничения движения, специалисты приступят к восстановлению защитного слоя полок крайних балок, монтажу новых тротуарных блоков и оцинкованного перильного ограждения. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется осенью 2027 года. 

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Транспорт Дорожный ремонт
       

Комментарии 29

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Гость

16:47:29 20-05-2026

Это же изначально было видно, что будут пробки. Почему сразу не организовать работу в круглосуточном режиме, чтобы сократить время перекрытия самого нагруженного трафиком въезда в город? Почему нельзя прогнозировать и думать наперед, а не по факту когда уже проблема случилась?
А дальше начнется пик отдыха в Горном и ситуация по воскресеньям будет совсем аховая.

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Гость

16:51:24 20-05-2026

Гость (16:47:29 20-05-2026)А дальше начнется пик отдыха в Горном и ситуация по воскресеньям будет совсем аховая.... Так вот кто пробки на Чуйском тракте создает... Жители зафирсовья.. Надо мост лосишечный до НГ ремонтировать. Ездите по старой военной дороге в Б.Ключи.

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Гость

16:56:41 20-05-2026

Гость (16:51:24 20-05-2026) Так вот кто пробки на Чуйском тракте создает... Жители зафир... Много желчи, утонешь в ней. Но, возможно открою секрет, по этой дороге ездят не только жители зафирсовья. Собственно поэтому в сторону города начинается до развилки на зафирсовье.

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Гость

17:16:19 20-05-2026

Гость (16:56:41 20-05-2026) Много желчи, утонешь в ней. Но, возможно открою секрет, по э... За меня не переживай. С организмом все хорошо. Профосмотр недавно проходил. А кого ты не желаешь зафирсовцами назвать? Рощинцев? Лесноховцев? Бобровских или Рассказихинских? Остальные нарезки земли как называют я не в теме. Не слежу за новыми латифундистами. Сами такое место жительства выбрали. Одна дорога и один мост. Либо раньше выезжать надо, либо стоять в пробке и не ныть. Ну а сейчас в чатиках поселковых кидай клич, чтоб меня минусовали, по причине своей бестолковости.

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Гость

17:28:26 20-05-2026

Гость (17:16:19 20-05-2026) За меня не переживай. С организмом все хорошо. Профосмотр не... Ни разу не переживал. На ваше здоровье мне абсолютно индефферентно. Не преувеличивайте свою значимость. Клич в чате, ради минусов анонима в комментариях под новостью на Амике? Что бы что, на что-то, кроме вашего ЭГО плюсы/минусы на этом ресурсе влияют?

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Гость

17:41:45 20-05-2026

Гость (17:28:26 20-05-2026) Ни разу не переживал. На ваше здоровье мне абсолютно индеффе... Было бы индИфферентно, не переживали бы так за мою желчь и утону ли я в ней. А на мое ЭГО все ваши поселки никак не повлияют. Хоть они плюсов, хоть минусов нащелкают. С моим ЭГО все хорошо. Даже справка есть. Я количество "страдальцев пробочных" хочу узнать. Для себя, чисто поржать.

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Гость

17:01:53 20-05-2026

Гость (16:51:24 20-05-2026) Так вот кто пробки на Чуйском тракте создает... Жители зафир... О, деревня тут как тут!

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Гость

17:28:01 20-05-2026

Гость (17:01:53 20-05-2026) О, деревня тут как тут!... Глупышка, ты же из деревни не можешь выехать по причине пробки. А мне до офиса дойти 15 минут, но я все равно работаю из квартиры. Но тебе этого не осмыслить. Ты же в пробке материшься...

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Гость

18:40:24 20-05-2026

Гость (17:28:01 20-05-2026) Глупышка, ты же из деревни не можешь выехать по причине проб... тогда один кофе без сахара, будь любезна, Наташенька

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Гость

20:52:51 20-05-2026

Гость (18:40:24 20-05-2026) тогда один кофе без сахара, будь любезна, Наташенька... Сама себе организуй или мужа своего попроси. Наташка тебе в кофий или плюнет или сморкнется. А то и космы выдерет. Ревнует она своего Василия к тебе.

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дед ворчун.

17:23:21 20-05-2026

Гость (16:47:29 20-05-2026) Это же изначально было видно, что будут пробки. Почему сразу... потому что думать не кому.

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1111

17:07:34 20-05-2026

Как обычно ремонт начинают в самые загруженные месяца, осенью и зимой надо было начинать и заканчивать

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Гость

17:12:07 20-05-2026

По ул. Тенистой через Санниково мимо Белуга клуб на Правобережный тракт организовать 1 поток движения, а встречный через ремонтируемый участок моста?

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шутка за шуткой.

17:22:23 20-05-2026

Гость (17:12:07 20-05-2026) По ул. Тенистой через Санниково мимо Белуга клуб на Правобер... точно сделать реверсивное движение.
утром, в понедельник, в город.
вечером, в пятницу, из города по коттеджам.

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найди отличия.

17:18:31 20-05-2026

Фирсовы слободки 1,2,3,4,5.
и прочие за речкой.
,, до центра 10 минут, без пробок.
комфорт и экология."
хорошо жить на природе.
добираться плохо.

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Гость

17:37:57 20-05-2026

Да уж , про третий мост и его нужность предпочли забыть?

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Гость

17:45:39 20-05-2026

Гость (17:37:57 20-05-2026) Да уж , про третий мост и его нужность предпочли забыть?... Опять нужен новый проект придется делать, там уже миллионы вбуханы в чертежи и согласования

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Гость

17:53:06 20-05-2026

Гость (17:37:57 20-05-2026) Да уж , про третий мост и его нужность предпочли забыть?...
А где вы его предлагаете воткнуть? Ну чтоб селяне в пробке на мосту через Лосиху не стояли? Выезд в районе Конюхов на Змеиногорский? Так они пока доедут и как упрутся в очередь из сибдолиновцев/лебяжинцев/центральщиков и прочих близкоюжнинцев и снова будут стоять в пробке и материться...

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Гость

17:46:25 20-05-2026

Теперь не в середине октября а в первой половине

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Гость

18:00:42 20-05-2026

Почему никто не догадался, что ломать половину моста можно не в мае, а в феврале-марте-апреле? Чтобы к маю половина работ уже была проведена. Дорожники асфальтом заниматься всё равно не могли, погоды не было, а ломать мост могли и очень активно. Тогда бы поехали нормально не в ноябре, а в августе хотя бы... С ночными сменами может и в июле...

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Дорожник

18:11:04 20-05-2026

Гость (18:00:42 20-05-2026) Почему никто не догадался, что ломать половину моста можно н... К сожалению не нашли желающих ломать мост в 30-ти градусный мороз и в метель. Работать ночью зимой тоже дураков нет.

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найди отличия.

18:29:11 20-05-2026

Дорожник (18:11:04 20-05-2026) К сожалению не нашли желающих ломать мост в 30-ти градусный ... понтонный мост рядом соорудите и ремонтируйте всё лето.

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Гость

18:46:28 20-05-2026

Дорожник (18:11:04 20-05-2026) К сожалению не нашли желающих ломать мост в 30-ти градусный ... За зиму таких морозов было пару недель, одна в конце февраля, ну допустим. Тогда со второй декады марта и весь апрель можно было работать только в путь. Я думал зарплата от работы зависит, если не так, то это всё объясняет.

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Гость

20:30:16 20-05-2026

Дорожник (18:11:04 20-05-2026) К сожалению не нашли желающих ломать мост в 30-ти градусный ... Надо было фирсовцев и тех, кто по этому мостку ездит, позвать. Они бы его снесли за неделю в самые морозные ночи. Ломать, то не строить и даже не ремонтировать. Главное чтоб им было хорошо.

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Гость

19:28:41 20-05-2026

Китайцы такие мосты за сутки строят.

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Гость

20:46:29 20-05-2026

Гость (19:28:41 20-05-2026) Китайцы такие мосты за сутки строят....
Сами участвовали в строительстве или по видосам смотрели?

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Гость

20:41:34 20-05-2026

Надо администрации срочно закупать вертолеты

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гость

11:48:23 21-05-2026

а объезд через пруды и фирсово организовать!

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d

12:22:30 21-05-2026

гость (11:48:23 21-05-2026) а объезд через пруды и фирсово организовать!... На фурах и самосвалах?

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