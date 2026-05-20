Ремонт моста через Лосиху планируют ускорить ночными сменами, чтобы "уменьшить дискомфорт"

К сожалению, сделать объездную дорогу не представляется возможным

20 мая 2026, 16:30, ИА Амител

Ремонт моста через Лосиху / Фото: алтайский Минтранс

Ремонт моста через реку Лосиху, который находится в предаварийном состоянии, в ближайшее время могут вести не только днем, но и ночью. Об этом, как сообщает алтайский Минтранс, рассказал начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.

На данный момент движение организовано только по одной полосе моста, из-за чего проезжая часть заужена. Это приводит к огромным пробкам, причем не только на Правобережном тракте, но и на Новосибирском тракте, на который упала большая часть трафика. Ремонт разделен на два этапа: первый — до октября, второй — до осени 2027 года.

Мотуз пояснил, что ремонт моста назрел давно, поскольку конструкция находится в предаварийном состоянии. Он попросил водителей отнестись с пониманием к проводимым работам.

«Мониторинг движения ведется постоянно, и в случае необходимости будут приниматься дополнительные решения по организации схемы проезда. К сожалению, сделать объездную дорогу не представляется возможным. В том числе мы рассмотрим вопрос о работе специалистов в ночную смену, чтобы уменьшить дискомфорт для автомобилистов», — подчеркнул Мотуз.

После завершения работ на одной половине моста движение перезапустят на отремонтированный участок, и аналогичные работы начнутся на второй части. Открыть движение по всему объекту планируется до конца сентября 2026 года.

В дальнейшем, уже без ограничения движения, специалисты приступят к восстановлению защитного слоя полок крайних балок, монтажу новых тротуарных блоков и оцинкованного перильного ограждения. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется осенью 2027 года.