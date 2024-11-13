Ремонтные работы на теплосети в Барнауле планируют завершить к 22:00
После этого систему начнут заполнять
13 ноября 2024, 21:16, ИА Амител
Специалисты СГК продолжают работы по устранению аварийной ситуации на теплосети на проспекте Комсомольском. Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, их планируют завершить к 22:00, после чего теплотрассу начнут заполнять.
Уже произведены работы по откачке воды и демонтаж аварийного участка трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 1,8 метра. Установлен новый участок трубопровода. Проводятся сварочные работы.
После заполнения теплотрассы управляющие компании и ТСЖ под контролем администраций районов начнут подачу отопления потребителям.
Напомним, что из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад.
21:36:33 13-11-2024
Кто верит, что УК будут в ночное время что-то делать, они и в дневное время ничего не хотят делать. Одна надежда на Татьянина, будет тепло в домах - значит справился....
22:35:05 13-11-2024
Эх, 22-30 - нет тепла. До утра-то хоть дадут?
00:42:27 14-11-2024
Батареи не прогреваются дальше первого звена. Систему надо будет сливать, но впереди теплые дни и новости уже вышли.