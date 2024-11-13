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Ремонтные работы на теплосети в Барнауле планируют завершить к 22:00

После этого систему начнут заполнять

13 ноября 2024, 21:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Специалисты СГК продолжают работы по устранению аварийной ситуации на теплосети на проспекте Комсомольском. Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, их планируют завершить к 22:00, после чего теплотрассу начнут заполнять.

Уже произведены работы по откачке воды и демонтаж аварийного участка трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 1,8 метра. Установлен новый участок трубопровода. Проводятся сварочные работы.

После заполнения теплотрассы управляющие компании и ТСЖ под контролем администраций районов начнут подачу отопления потребителям.

Напомним, что из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

21:36:33 13-11-2024

Кто верит, что УК будут в ночное время что-то делать, они и в дневное время ничего не хотят делать. Одна надежда на Татьянина, будет тепло в домах - значит справился....

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Гость

22:35:05 13-11-2024

Эх, 22-30 - нет тепла. До утра-то хоть дадут?

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улНекрасова, 0:40

00:42:27 14-11-2024

Батареи не прогреваются дальше первого звена. Систему надо будет сливать, но впереди теплые дни и новости уже вышли.

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