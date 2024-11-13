Ремонтные работы на теплосети в Барнауле планируют завершить к 22:00

После этого систему начнут заполнять

13 ноября 2024, 21:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Специалисты СГК продолжают работы по устранению аварийной ситуации на теплосети на проспекте Комсомольском. Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, их планируют завершить к 22:00, после чего теплотрассу начнут заполнять.

Уже произведены работы по откачке воды и демонтаж аварийного участка трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 1,8 метра. Установлен новый участок трубопровода. Проводятся сварочные работы.

После заполнения теплотрассы управляющие компании и ТСЖ под контролем администраций районов начнут подачу отопления потребителям.

Напомним, что из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад.