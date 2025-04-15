Реверсивное движение ввели на участке трассы А-322 в Алтайском крае

Водителей просят быть осторожнее

15 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: Erwan Hesry / unsplash.com

В Алтайском крае ввели реверсивное движение на участке автодороги А-322, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Мера действует для всех видов транспорта по одной из полос на 49-м километре трассы в направлении Рубцовска. Причина – ремонт дорожного полотна.

Как долго продлится ограничение, не уточняется. Водителей просят быть внимательными и осторожными.

Ранее стало известно, что "Алтайавтодор" ищет подрядчика, который отремонтирует три трассы на юге региона за 710 млн рублей.