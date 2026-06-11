Ситуация находится под контролем региональных властей

11 июня 2026, 14:55, ИА Амител

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В Афипском городском поселении Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Нефтеперерабатывающий завод, расположенный в этой местности, подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов, что привело к возгоранию. Служба экстренного реагирования незамедлительно начала тушение пожара, сообщила в "Максе" администрация МО Северского района.

Алексей Чеверев, руководитель Северского района, подтвердил информацию о случившемся. В настоящее время власти оценивают ущерб, а специализированные комиссии проводят проверки жилых зданий и других объектов, которые были повреждены или о которых сообщили жители.

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домов и других объектов, информация о которых поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу и местные органы власти», — сообщил глава района.

Особое внимание уделяется поддержке местных жителей. Им помогают в уборке дворов и устранении последствий атаки, включая расчистку придомовых территорий от обломков, добавил он.

Местные власти держат ситуацию под контролем. Режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для устранения последствий атаки и поддержки населения.

Ранее экс-полковник сообщил, что удары ВСУ по гражданским объектам — признак ужесточения политики Киева.