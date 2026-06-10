Киев нанес массированный удар. Атака затронула десятки российских регионов
Средства ПВО сбили 326 дронов, но последствия все же есть
10 июня 2026, 16:49, ИА Амител
В результате массовой атаки ВСУ на российские регионы пострадали несколько субъектов Федерации, сообщает РИА Новости. Так, в период с 20:00 мск 9 июня до 07:00 10 июня силы ПВО уничтожили 326 украинских дронов.
В Чувашии зафиксирован ракетный удар: три человека получили ранения. В Чебоксарах в связи с происшествием временно перекрыли движение по проспекту Ивана Яковлева и приостановили работу пришкольных лагерей.
Серьезные последствия зафиксированы в Севастополе. Там после налета дронов вспыхнул пожар, который практически уничтожил музей‑панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". При этом погибших и раненых нет. На месте происшествия задействованы 83 спасателя и 22 единицы техники.
В Самарской области в ходе массированной атаки беспилотников пострадали три человека, также зафиксированы повреждения ряда промышленных предприятий. В Ростовской области из‑за обломков БПЛА загорелась емкость с топливом — в связи с этим жителей близлежащего района эвакуировали.
«В ряде регионов были введены режимы повышенной готовности. Например, режим беспилотной опасности действовал в Омской, Пензенской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Костромской областях, а также в Крыму, Чувашии и Татарстане. Ракетную опасность объявляли на территории всех регионов УрФО, а также в Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Липецкой и Белгородской областях. Тревогу также объявляли в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Пермском крае», — говорится в публикации.
Дополнительно жителей Новороссийска предупреждали об угрозе нападения безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь.
22:32:30 10-06-2026
А что, разрешение дали информировать, что нас бьют. Вроде нельзя было. Дискредитация или чтобы паники не было, не знаю. Даже ответственностю за распространение грозили. Не?
08:25:07 11-06-2026
Киев нанес массированный удар ---- а Москва массированный удар последнее время не наносит
09:18:44 11-06-2026
В ряде регионов были введены режимы повышенной готовности... Будь готов! Всегда готов!
10:46:33 11-06-2026
а что нельзя разве улавливающую сеть натянуть на пути толпы дронов? натягивается на двух трех дирижаблях. В 1940х сетью ловили даже мессершмиты
11:08:37 11-06-2026
Гость (10:46:33 11-06-2026) а что нельзя разве улавливающую сеть натянуть на пути толпы ... Дорого наверное
08:48:20 17-06-2026
Гость (11:08:37 11-06-2026) Дорого наверное...
Гораздо дешевле, чем сбивать ракетами ПВО, об этом много говорят, но воз и ныне там.
13:48:04 11-06-2026
а Омская то как тут оказалась!!!!???