Киев нанес массированный удар. Атака затронула десятки российских регионов

Средства ПВО сбили 326 дронов, но последствия все же есть

10 июня 2026, 16:49, ИА Амител

Дроны / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В результате массовой атаки ВСУ на российские регионы пострадали несколько субъектов Федерации, сообщает РИА Новости. Так, в период с 20:00 мск 9 июня до 07:00 10 июня силы ПВО уничтожили 326 украинских дронов.

В Чувашии зафиксирован ракетный удар: три человека получили ранения. В Чебоксарах в связи с происшествием временно перекрыли движение по проспекту Ивана Яковлева и приостановили работу пришкольных лагерей.

Серьезные последствия зафиксированы в Севастополе. Там после налета дронов вспыхнул пожар, который практически уничтожил музей‑панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". При этом погибших и раненых нет. На месте происшествия задействованы 83 спасателя и 22 единицы техники.

В Самарской области в ходе массированной атаки беспилотников пострадали три человека, также зафиксированы повреждения ряда промышленных предприятий. В Ростовской области из‑за обломков БПЛА загорелась емкость с топливом — в связи с этим жителей близлежащего района эвакуировали.

«В ряде регионов были введены режимы повышенной готовности. Например, режим беспилотной опасности действовал в Омской, Пензенской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Костромской областях, а также в Крыму, Чувашии и Татарстане. Ракетную опасность объявляли на территории всех регионов УрФО, а также в Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Липецкой и Белгородской областях. Тревогу также объявляли в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Пермском крае», — говорится в публикации.

Дополнительно жителей Новороссийска предупреждали об угрозе нападения безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь.