Экс-полковник: удары ВСУ по гражданским объектам — признак ужесточения политики Киева

Удары по гражданской инфраструктуре эксперт квалифицирует как террористические акты, несущие угрозу мирному населению

08 июня 2026, 17:03, ИА Амител

Дроны / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, запустили дроны на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, из Одесской или Херсонской областей, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью "Ленте.ру".

В результате атаки погиб помощник машиниста поезда. Матвийчук считает, что выбор состава в качестве цели мог быть обусловлен его прямым и коротким маршрутом из указанных регионов. Также он предположил, что дроны могли быть запущены и из Николаевской области.

«Места сборки дронов в этих областях постоянно меняются, и после уничтожения одной точки они перемещаются в другую. Однако, учитывая направление атаки, эти регионы остаются наиболее вероятными источниками беспилотников», — подчеркнул эксперт.

Матвийчук высказал мнение, что удары ВСУ по гражданским объектам могут быть связаны с ужесточением политики украинского руководства. Он также отметил, что мировая общественность зачастую равнодушно реагирует на такие террористические акты, в то время как аналогичные действия со стороны России вызвали бы широкое обсуждение в западных СМИ.

Ранее сообщалось, что в Енакиеве подвергся атаке рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь.