Экс-полковник: удары ВСУ по гражданским объектам — признак ужесточения политики Киева
Удары по гражданской инфраструктуре эксперт квалифицирует как террористические акты, несущие угрозу мирному населению
08 июня 2026, 17:03, ИА Амител
Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, запустили дроны на пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, из Одесской или Херсонской областей, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью "Ленте.ру".
В результате атаки погиб помощник машиниста поезда. Матвийчук считает, что выбор состава в качестве цели мог быть обусловлен его прямым и коротким маршрутом из указанных регионов. Также он предположил, что дроны могли быть запущены и из Николаевской области.
«Места сборки дронов в этих областях постоянно меняются, и после уничтожения одной точки они перемещаются в другую. Однако, учитывая направление атаки, эти регионы остаются наиболее вероятными источниками беспилотников», — подчеркнул эксперт.
Матвийчук высказал мнение, что удары ВСУ по гражданским объектам могут быть связаны с ужесточением политики украинского руководства. Он также отметил, что мировая общественность зачастую равнодушно реагирует на такие террористические акты, в то время как аналогичные действия со стороны России вызвали бы широкое обсуждение в западных СМИ.
Ранее сообщалось, что в Енакиеве подвергся атаке рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь.
09:34:00 09-06-2026
Матвийчук высказал мнение, что удары ВСУ по гражданским объектам могут быть связаны с ужесточением политики украинского руководства
не согласен. Прямо наоборот. Бывшее государство под названием украина перестает быть государством. А ее бывшее руководство перестает быть руководством. Нет там уже ни государства ни чиновников ни руководства. Есть террористическое образование, анклав спонсируемый из англии и куратор анклава зиленский- террорист и наркоман. И куртор этот все меньше и меньше напрямую управляет полевыми командирами осуществляющими непосредственно террор. А больше управляют боевики из англии - прямые кураторы терроризма. Не понимать этого значит заблуждаться и значит принимать неправильные решения. Через полгода -год зиленского вообще грохнут, рада разбежится и ничего не изменится принципиально. Террор они будут продолжать
11:00:02 09-06-2026
Переход к террористическим методам говорит, что противник теряет возможность сопротивляться силами армии. Такова логика процесса