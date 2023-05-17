Родители рассказали о выросших расходах на школьные выпускные

Только наряд для выпускников 11 класса в среднем по стране обходится почти в 17 тысяч рублей

17 мая 2023, 11:16, ИА Амител

Последний звонок / Екатерина Смолихина, архив amic.ru

Российские родители тратят на школьные выпускные детей почти в два раза больше, чем четыре года назад, пишет РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

"В среднем на выпускной в девятом классе родители тратят 10,5 тыс. рублей, в одиннадцатом – 16,5 тыс. рублей. Для сравнения: в 2019 году расходы на выпускной в девятом классе были в два раза меньше – 5,9 тыс. рублей, в одиннадцатом классе были в полтора раза ниже – 11,4 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Относительно 2022 года расходы увеличились на 500 и 1,5 тыс. рублей – для девятых и одиннадцатых классов соответственно.

Дороже стала и одежда. На наряд для выпускника девятого класса тратят 13,5 тыс. рублей, для выпускницы – 13 тыс. рублей, для выпускника одиннадцатого класса – 17 тыс. рублей, для выпускницы – 16,5 тыс. рублей.

Опрос проводился с 12 апреля по 15 мая среди родителей выпускников в 501 населённом пункте во всех округах России.