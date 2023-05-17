Родители рассказали о выросших расходах на школьные выпускные
Только наряд для выпускников 11 класса в среднем по стране обходится почти в 17 тысяч рублей
17 мая 2023, 11:16, ИА Амител
Российские родители тратят на школьные выпускные детей почти в два раза больше, чем четыре года назад, пишет РБК со ссылкой на опрос SuperJob.
"В среднем на выпускной в девятом классе родители тратят 10,5 тыс. рублей, в одиннадцатом – 16,5 тыс. рублей. Для сравнения: в 2019 году расходы на выпускной в девятом классе были в два раза меньше – 5,9 тыс. рублей, в одиннадцатом классе были в полтора раза ниже – 11,4 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
Относительно 2022 года расходы увеличились на 500 и 1,5 тыс. рублей – для девятых и одиннадцатых классов соответственно.
Дороже стала и одежда. На наряд для выпускника девятого класса тратят 13,5 тыс. рублей, для выпускницы – 13 тыс. рублей, для выпускника одиннадцатого класса – 17 тыс. рублей, для выпускницы – 16,5 тыс. рублей.
Опрос проводился с 12 апреля по 15 мая среди родителей выпускников в 501 населённом пункте во всех округах России.
11:22:26 17-05-2023
все зависит от понтов родителей и их чад
11:29:08 17-05-2023
Если есть в классе пара тройка самодур мамаш пиши пропало. С первым ребенком нам адекватным родителям стоило больших трудов таких урезонить что бы на выпускном не было вертолета и индийского слона, второй ребёнок вообще отказался во всем этом участвовать взял деньгами на новую электрогитару))
11:46:27 17-05-2023
Если есть в классе пара тройка самодур мамаш пиши пропало.----Понты превыше всего, ждём размещения понтов в контакте для сбора лайков. Для этого и живут.
11:52:29 17-05-2023
Помню в какой-то школе, собрали условно тыщ по 10, а выпускной сделали реально тыщи на 2 на человека. Зато родительский комитет после выпускного в полном составе улетел отдыхать в Турцию.
11:54:34 17-05-2023
у нас в прошлом году обошлось в 22 тыс . вместе с нарядами
13:15:20 17-05-2023
А почему минобрнауки поддерживает эту вакханалию? Раньше было торжественное вручение аттестатов в стенах школы, теперь кто круче и кто лучше станцует. Пора заканчивать эти расфуфыренные понты.
13:25:05 17-05-2023
Вообще-то там 2 части - вручение и кто лучше станцует.
17:37:56 17-05-2023
Гость (13:15:20 17-05-2023) А почему минобрнауки поддерживает эту вакханалию? Раньше бы... Когда раньше? Я школу закончила в 1998. У меня был выпускной. Сестра в 1995 - тоже был. Моя мама закончила в 1978 - и у нее был выпускной (торжественное вручение, потом застолье в школьной столовой, потом встреча рассвета)
19:10:46 17-05-2023
Гость (13:15:20 17-05-2023) А почему минобрнауки поддерживает эту вакханалию? Раньше бы... Каким боком тут Минобр вообще? Раньше и в пещерах жили, и на мамонта охотились. Раньше, раньше, раньше... Когда жить будущем будете?
13:28:58 17-05-2023
родители выпендрежники детям это особо и не нужно
13:51:35 17-05-2023
жмоты. у вас то наверняка был выпускной. а детей своих готовы лишить праздника
19:04:43 17-05-2023
Гость (13:51:35 17-05-2023) жмоты. у вас то наверняка был выпускной. а детей своих готов... Какой выпускной? Из 9 класса в 10 класс - выпускной? Нам просто аттестаты выдали и сказали "Хорошо отдохнуть летом, ждём вас в новом учебном году 1 сентября".
16:41:42 17-05-2023
Ну был выпускной, но лучше б не было. И ладно, выпускной в 11, но сейчас и в 4 делают, вот нафига?
19:05:54 17-05-2023
Гость (16:41:42 17-05-2023) Ну был выпускной, но лучше б не было. И ладно, выпускной в 1... У нас и в 9 классе будет выпускной. Тоже не понимаю, зачем это, когда осенью продолжат учиться. Но спорить с толпой родителей делания нет.
17:14:40 17-05-2023
В прошлом году отгуляли дочкин выпускной. Впечатление незабываемое!!! Дети готовились. Каждый класс снял мини фильм. Родители сняли клип и подготовили танец (целый месяц по вечерам на репетиции ходили). Дети сюрпризы приготовили (несколько танцев, песни). Был очень трогательный номер от педагогов. Встретили рассвет на речном. Время провели отлично. Дети в восторге. Родители тоже. Ни минутки не жалею потраченных денег
19:48:00 17-05-2023
И сколько раз ты этот фильм потом посмотрел